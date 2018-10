Communiqué de presse





Vatel Capital renforce ses équipes

pour accompagner son développement



Paris, le 10 octobre 2018 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce l'arrivée de deux nouvelles recrues au sein de ses effectifs : Jean Michel Ycre au poste de Directeur d'Investissement et Benoît Gueguen en qualité de Chargé d'Affaires.

Diplômé de l'ESSEC et de l'Université de Mannheim, titulaire d'une Maîtrise LLCE d'Allemand de l'Université de Cergy, Jean-Michel Ycre, 44 ans, totalise 17 ans d'expérience sur les marchés financiers et le conseil.

En septembre 2001, il intègre le pôle gestion de fortune du Crédit Lyonnais, où il contribue à la mise en place de l'activité de Gestion Conseillée, puis gère des portefeuilles actions de clients discrétionnaires. Après un passage en Vente Institutionnelle au Crédit Agricole Asset Management, il rejoint en janvier 2006 MEGA International où il réalise et supervise des missions de conseil en organisation et architecture d'entreprise, en France et en Europe. A partir de 2011, il poursuit cette activité au sein de Crédit Agricole Assurances.

Après avoir obtenu un Mastère Big Data - Gestion et Analyse des Données Massives à Telecom ParisTech, il rejoint Vatel Capital en tant que Directeur d'Investissement.

Diplômé du Master Trading, Finance et Négoce international et Gestion d'Actifs de l'ESLSCA, Benoît Gueguen, 29 ans, débute sa carrière en tant qu'assistant gérant au sein de la société de gestion Quantology Capital Management en 2016.

Il est également titualaire d'une certification en Finance d'entreprise d'HEC, du niveau 1 du CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et suit actuellement un MBA Comptabilité et Finance d'entreprise. Il intègre Vatel Capital en qualité de Chargé d'Affaires.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible, rebaptisé depuis Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : http://www.vatelcapital.com/



Contact Vatel Capital :

24 rue de clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

contact@vatelcapital.com



Contact Presse :

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

T. +33 (0) 81 70 96 33 | M. +33 (0)6 71 91 18 83

jpmocci@ulysse-communication.com

Fabio Marquetty

T. +33 (0)1 81 70 96 32 | M. +33 (0)6 28 45 40 97

fmarquetty@ulysse-communication.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55463-cp-vatel-etoffe-ses-equipes.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews