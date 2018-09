Communiqué de presse



Vatel Capital sera présent à la 25ème édition du salon Patrimonia

à Lyon sur le stand K27



Paris, le 24 septembre 2018 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce sa présence à la 25ème édition du salon Patrimonia, qui se tiendra à Lyon les 27 et 28 septembre 2018. L'équipe de Vatel Capital accueillera les visiteurs investisseurs et conseils sur le stand K27.



Elle y présentera notamment ses derniers fonds lancés en 2018 et plus largement l'ensemble de la palette diversifiée d'investissements gérés par son équipe :

Les FIP corses Kallistés

Le FIP outremer Mascarin Capital n°2

Les FCPI Dividendes Plus

Le FCP Vatel Small Caps Flexible

La société Foncière Forestière et le Groupement Foncier Forestier - GFF Vatel

La société Terres de France

La plateforme de financement obligataire participatif Vatel Direct

Vatel Capital gère plus de 350 M€ d'actifs à travers ces différents véhicules qui bénéficient de l'expérience et de l'expertise de ses Associés en matière d'investissement dans les domaines des PME et des énergies renouvelables

Parmi les distinctions professionnelles décernées à Vatel Capital ces dernières années, on peut citer :

2018 : le fonds FCP Vatel Small Caps Flexible (rebaptisé Vatel Flexible) remporte pour la deuxième fois en trois ans le Thomson Lipper Fund Award 2018 dans la catégorie « Fonds Flexibles EURO » en affichant le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs sur une période de 5 ans.



dans la catégorie « Fonds Flexibles EURO » en affichant le meilleur couple rendement risque par rapport à ses pairs sur une période de 5 ans. 2018 : Vatel Flexible est sélectionné par UAF Life Patrimoine et peut être désormais souscrit sur les contrats d'assurance vie de la plateforme de distribution, notamment les contrats Netlife, Arborescence Opportunités VIE-CAPI, Espace Libertés.

2017 : élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils



2016 : 4 étoiles dans le Palmarès de Gestion de Fortune



2015 : Lipper Fund Award



2011 : Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté »



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible, rebaptisé depuis Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : http://www.vatelcapital.com/



