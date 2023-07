L'entreprise suédoise Vattenfall arrête le développement du projet éolien offshore Norfolk Boreas de 1,4 gigawatt (GW) au large des côtes britanniques, conçu pour alimenter environ 1,5 million de foyers, a-t-elle déclaré dans un communiqué sur les résultats jeudi.

La société a précisé que cette décision aurait un impact sur les bénéfices de 5,5 milliards de couronnes suédoises (537 millions de dollars).

Le projet a remporté un contrat de différence (CfD) lors d'une vente aux enchères l'année dernière, garantissant un prix minimum de 37,35 livres par mégawattheure (MWh) aux prix de 2012 pour l'électricité produite, ce qui équivaut à environ 45 livres/MWh aujourd'hui.

Depuis cette vente aux enchères, appelée "quatrième tour", certains promoteurs ont prévenu que la hausse des coûts des projets, l'inflation et les taux d'intérêt signifiaient que la garantie de prix offerte à l'époque pourrait rendre les projets non rentables, et ils ont demandé une aide ciblée pour le secteur.

Vattenfall a également déclaré qu'elle examinerait la meilleure façon de procéder pour l'ensemble de la zone de Norfolk, qui comprend également les projets Vanguard East et West.

Ensemble, ces trois projets devraient produire quelque 4,2 GW d'électricité.

La Grande-Bretagne s'est fixé pour objectif de porter la capacité éolienne en mer à 50 GW, contre 14 GW actuellement, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour atteindre ses objectifs en matière de climat et renforcer sa sécurité énergétique.

(1 $ = 10,2438 couronnes suédoises)