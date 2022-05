Vattenfall conclut des accords sur le combustible nucléaire avec Westinghouse, Framatome

Elle a déclaré dans un communiqué que les accords garantiraient l'approvisionnement en combustible des cinq réacteurs nucléaires des centrales nucléaires de Forsmark et Ringhals à partir de 2024.

Vattenfall a précédemment annoncé qu'il avait arrêté les livraisons prévues de combustible nucléaire en provenance de Russie pour ses réacteurs nucléaires et qu'il prenait des mesures pour diversifier davantage son portefeuille d'approvisionnement en charbon.

Le groupe, qui possède des centrales thermiques et nucléaires en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi qu'un important bureau commercial, n'achète plus de gaz ou d'autres produits énergétiques à la société britannique Gazprom Marketing & Trading depuis l'année dernière.