L'entreprise suédoise Vattenfall prévoit de développer le commerce de gaz vert dans les années à venir, après avoir commencé à vendre du biométhane et du bioéthanol l'année dernière, dans le cadre de son objectif d'être net-zéro d'ici 2040, a déclaré à Reuters un cadre supérieur de l'entreprise.

Vattenfall s'efforce de rendre ses chaînes de production en amont et en aval non fossiles et d'offrir à tous ses clients une énergie non fossile. La société a annoncé mardi une hausse de 45 % de son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour le premier trimestre 2024.

"Nous commercialisons et diversifions les produits et nous nous éloignons du gaz pur. Ce n'est pas la part du lion, mais il faut bien commencer quelque part, et nous le développons", a déclaré Guy Smith, directeur du commerce du gaz naturel et du GNL chez Vattenfall.

"Actuellement, nous commercialisons du biométhane et du bioéthanol. Nous avons déjà conclu une poignée de contrats depuis que nous avons mis en place un comptoir de gaz vert en août... Personnellement, j'espère que nous commencerons à négocier de l'hydrogène à moyen terme", a déclaré M. Smith lors d'un entretien avec Reuters.

Les gaz verts sont des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone qui peuvent remplacer les combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone dans les secteurs de la chaleur, de l'électricité et des transports. Ils comprennent le biométhane, le bio-propane et l'hydrogène.

M. Smith a déclaré qu'il s'attendait à une croissance de la demande en Europe au cours des prochaines années, mais il a refusé de nommer les pays dans lesquels la société commercialise activement ces produits.

Au début de l'année, Vattenfall a annoncé qu'elle achèterait plus de 7,5 millions de mètres cubes par an de gaz vert à la société européenne de gestion des déchets Renewi, qui sera ajouté au réseau de gaz ordinaire, où il se mélangera au gaz naturel, rendant ainsi le mélange de gaz durable.

Selon M. Smith, l'hydrogène s'inscrit naturellement dans le processus de transition, car il présente des caractéristiques similaires à celles du gaz ; toutefois, il ne doit pas être considéré comme la solution miracle.

"Je ne pense pas que l'hydrogène soit la solution miracle. Je ne pense pas qu'il existe une solution miracle pour résoudre l'ensemble de la question verte", a-t-il déclaré, ajoutant que quelques problèmes technologiques devront être surmontés et qu'un cadre réglementaire clair et stable devra être mis en place.

"Je ne suis pas sûr de voir l'hydrogène faire l'objet d'un commerce à court terme. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une perspective à moyen terme, dans les 5 à 10 prochaines années", a-t-il déclaré. (Reportage de Marwa Rashad ; Rédaction de Susan Fenton)