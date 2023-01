Vauban Infrastructure Partners acquiert 38,7% de Financière Groupe Proxiserve

Vauban et Asterion ont conjointement acquis Proxiserve en 2019. Vauban renforce aujourd'hui son implication dans Financière Groupe Proxiserve en devenant son unique actionnaire de référence. Cette opération constitue la première sortie complète du premier fonds d'Asterion, trois ans et demi plus tard. Proxiserve est une société française de premier plan dans le secteur des services énergétiques, la société possède et exploite notamment plus de 4,5 millions de compteurs d'eau et de chauffage permettant en moyenne une diminution de 15% de la consommation d'énergie.



Cette transaction bilatérale représente l'opportunité pour le quatrième fonds flagship de Vauban, CIF IV, d'investir dans l'un des acteurs clés des services énergétiques en France, dont les activités bénéficient de marchés porteurs et du soutien des pouvoirs publiques vers la transition énergétique.



Vauban a désormais un contrôle exclusif sur la société à travers ses différentes fonctions de gestion, ce qui devrait permettre à la société d'accélérer son développement dans des activités prometteuses et à valeur ajoutées telles que l'exploitation de compteurs de chauffage et de pompes à chaleur.



L'investissement dans Proxiserve aux côtés de Vauban a représenté la première opération du premier fonds d'Asterion. Après la conclusion du plan initial de création de valeur, le moment idéal était venu pour Asterion de céder sa participation à son partenaire Vauban afin de poursuivre le succès de l'entreprise. La vente de sa participation constitue également la première sortie d'un fonds Asterion.