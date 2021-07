Vauban Infrastructure Partners, affilé de Natixis Investment Managers, a annoncé que son fonds Core Infrastructure Fund III SCS (“CIF III”) a atteint la taille de 2.5 milliards d’euros dans le cadre de sa levée de fonds, la demande des investisseurs dépassant largement le " hard cap " initialement prévu.



CIF III reproduit la stratégie d'investissement de CIF I et CIF II, qui ont achevé leurs périodes d'investissement respectives et sont désormais entièrement investis. CIF III suit une stratégie Buy & Hold, en investissant sur le marché mid-cap, principalement dans des actifs brownfield européens et ciblant quatre secteurs principaux : la mobilité, la transition énergétique, les infrastructures sociales et le numérique.



Parallèlement à cette levée de fonds, Vauban a activement développé le processus de déploiement de CIF III et a d'ores et déjà investi dans quatre actifs en Italie, en Espagne et en France dans le secteur de la mobilité, du numérique et des infrastructures sociales ; et signé une transaction dans le secteur de la mobilité au Portugal. Ces premières transactions permettent à CIF III d'atteindre une proportion de déploiement de 40 % du total des montants souscrits par ses investisseurs. Deux véhicules de co-investissement ont également été structurés aux côtés du fonds afin d'investir dans la plateforme d'investissement dédiée à la fibre optique (Vauban Infra Fibre), ainsi que dans le portefeuille de PPP & Concessions espagnol acheté à FCC.