Vaud: six centres de vaccination ouvriront d'ici le 25 janvier

Lausanne (awp/ats) - Le canton de Vaud a officialisé l'ouverture le 11 janvier de quatre centres de vaccination contre le coronavirus à Lausanne, Morges, Yverdon et Gland. Deux autres suivront à Payerne et Rennaz le 25 janvier. La prise de rendez-vous sera possible dès ce jeudi.

Outre le CHUV à Lausanne, l'Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) à Morges, les Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV) à Yverdon et la clinique la Lignière à Gland seront opérationnels dès lundi prochain. Les centres de l'Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et de l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) ouvriront deux semaines plus tard. "Les quatre régions sanitaires du canton disposeront ainsi de centres de vaccination", indique mardi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Le canton a entamé sa campagne de vaccination en EMS le 30 décembre. Avec l'ouverture de ces différents centres, il passera aux personnes vulnérables et âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en institution. Les personnes en contact étroit avec cette population - personnel de santé et des EMS - font également partie des groupes prioritaires.

Dès lundi prochain, les centres du canton pourront vacciner 1000 personnes par jour. D'ici trois semaines, et en fonction des vaccins disponibles, ce chiffre pourra passer à 3000. En tenant compte également des injections effectuées par les équipes mobiles dans les EMS, 100'000 personnes "parmi les plus exposées" pourront être vaccinées jusqu'à la fin février, affirme le canton de Vaud dans son communiqué.

Il ajoute que, dès le mois de mars, les médecins installés et les pharmacies renforceront le dispositif "de manière à atteindre la vitesse de croisière de 5000 injections par jour." Pour mémoire, Vaud souhaite vacciner la moitié de sa population d'ici l'été: soit environ 400'000 personnes, et donc 800'000 doses à administrer.

Site spécialement dédié

Pour recevoir le vaccin, les Vaudois pourront prendre rendez-vous dès jeudi matin sur un site internet spécialement dédié (www.coronavax.ch). Une évaluation en ligne permettra de déterminer si la personne est éligible à une vaccination dans un groupe prioritaire. Si c'est le cas, un rendez-vous sera fixé dans l'un des centres.

La hotline du canton (058 715 11 00) remplira également cette fonction. A noter aussi que les personnes âgées de 75 ans et plus recevront prochainement un courrier les informant de la possibilité de se faire vacciner en priorité.

Aux personnes pressées de se faire vacciner, l'Etat de Vaud indique qu'il pourrait y avoir de l'attente "en fonction des doses à disposition du canton et de la demande de la population." Il ajoute toutefois que "de nouveaux rendez-vous seront mis à disposition chaque jour" sur sa plateforme ou via sa hotline.

ats/al