Vaud: tassement des hospitalisations mais inquiétudes en EMS

Lausanne (awp/ats) - Le nombre des personnes positives au coronavirus poursuit sa hausse dans le canton de Vaud, mais la courbe des hospitalisations tend à s'aplanir. Le canton déplore désormais 84 décès, dont 20 en EMS, où la situation est tendue.

Le canton de Vaud a livré mercredi des chiffres plus détaillés sur les malades du Covid-19. A fin mars, il a comptabilisé 84 décès, dont l'écrasante majorité (74) étaient des personnes âgées de 75 ans et plus.

"Nous ne sommes pas dans une augmentation exponentielle, mais il y a des décès", a observé le médecin cantonal Karim Boubaker. Malgré toutes les mesures prises, les personnes les plus vulnérables, notamment les aînés, en "font les frais".

"Nous suivons de très près la situation en EMS", a ajouté la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz. Un gros tiers de ces établissements accompagnent des personnes malades, et font face à des décès, dans des conditions particulièrement difficiles car les familles ne peuvent pas accompagner leurs proches en fin de vie.

Le canton met à disposition des familles qui le souhaitent une équipe dédiée qui les accompagnera dès l'annonce du décès, et ceci jusqu'aux funérailles. Que le décès soit lié ou non à la pandémie.

Tassement des hospitalisations

A fin mars, le nombre de personnes testées positives a poursuivi sa hausse, pour s'établir à 3465 cas. Il s'agit en grande majorité de personnes de la tranche d'âge 18 à 64 ans. "Faudrait-il tester toute la population? On attend des recommandations de la Confédération. Il faut que les cantons fassent pareil sinon on aura de la peine à comparer", estime le médecin cantonal.

Le nombre d'hospitalisations reste quasiment stable, à 390 personnes. Ce "frein" est un signe "plutôt positif", même si la situation reste fragile, observe Karim Boubaker. "On commence à voir un petit ralentissement, un aplatissement de la courbe". Peut-être un premier effet du semi-confinement de la population.

Parmi les hospitalisés, 80 malades séjournent aux soins intensifs. Parmi eux, le nombre de personnes "jeunes" - les 18-64 ans - commence à diminuer. Ils sont 37 contre 43 pour les plus de 65 ans. Ces patients sont hébergés dans tous les hôpitaux du canton, ainsi que dans quelques cliniques privées.

Globalement, la situation sanitaire reste difficile, mais sous contrôle, a déclaré la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite. Le matériel sanitaire reste une préoccupation. Si l'approvisionnement en masques semble pour l'heure assuré - une grosse livraison de Chine est attendue -, les sur-blouses manquent.

"Il y a une pénurie de blouses de protection du personnel soignant", a annoncé Rebecca Ruiz. Des commandes sont en cours. Le canton cherche d'autres sources d'approvisionnement. "Nous regardons si nous pouvons par exemple laver des sur-blouses en blanchisserie".

"A ce jour, aucun détenu n'a été testé positif au coronavirus dans le canton de Vaud", a annoncé Béatrice Métraux. Pour compenser la suppression des visites, le service pénitentiaire permet aux détenus de téléphoner plus souvent à leur famille et de recevoir davantage de colis. Un projet de communication de type Skype est à l'étude, comme cela se pratique dans d'autres cantons, a précisé la conseillère d'Etat.

ats/al