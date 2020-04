Vaud: taxe quasiment supprimée pour les vignerons

Lausanne (awp/ats) - Le canton de Vaud prend des mesures pour soulager son secteur viti-vinicole, lourdement affecté par la crise du coronavirus. Il a supprimé 90% de la taxe que les vignerons doivent normalement verser à l'Office des vins vaudois.

Cette taxe représente 3,3 millions de francs suisses et les vignerons ne devront plus payer cette année que 300'000 francs suisses, a expliqué mercredi le ministre de l'économie Philippe Leuba lors du point presse du Conseil d'Etat. Les trois millions restants seront pris en charge par le canton, et plus précisément par le fonds de prévoyance pour les risques non assurables.

"Cet allègement de 90% constitue un effort considérable du canton. Il doit apporter un bol d'air au secteur viti-vinicole", a relevé M. Leuba. Il a précisé qu'il avait été décidé de conserver le budget de l'Office de vins vaudois, afin que celui-ci puisse effectuer son travail de promotion à l'issue de la crise.

M. Leuba a aussi indiqué que des discussions étaient en cours avec la Confédération et au niveau européen pour permettre la circulation de la main d'oeuvre dans les domaines agricole et viticole. "Pour les besoins en main d'oeuvre, le pic est attendu le 15 mai", a-t-il précisé.

Le conseiller d'Etat a aussi rappelé l'existence de la plateforme de l'association vaudoise Prométerre, sur laquelle des employés au chômage partiel peuvent s'inscrire pour aller travailler dans les champs ou les vignes.

En matière de jardinage, Philippe Leuba a annoncé un certain assouplissement pour les garden centers. Ceux qui bénéficient d'une zone alimentation pourront ouvrir dès samedi, tandis que les autres pourront proposer aux clients de venir chercher leurs produits sur place en respectant certains critères.

"L'objectif n'est pas économique. Nous voulons maintenir les gens chez eux. Nous préférons qu'ils cultivent leur jardin plutôt qu'ils sortent faire un barbecue au bord du lac", a expliqué M. Leuba. Il a relevé que d'autres cantons avaient pris de telles mesures.

ats/al