Vedanta met en vente une fonderie de cuivre indienne fermée après des protestations meurtrières

Les acheteurs potentiels ont jusqu'au 4 juillet pour soumettre des manifestations d'intérêt, a indiqué l'entreprise, sans donner de détails financiers.

La fonderie de cuivre de 400 000 tonnes par an de Vedanta dans la ville portuaire de Thoothukudi a reçu l'ordre de fermer en mai 2018 par l'État du Tamil Nadu (sud), une semaine après les manifestations meurtrières qui demandaient la fermeture de l'usine pour cause de pollution présumée.

L'incident, au cours duquel 12 manifestants ont été abattus et un autre a succombé à d'autres blessures, a été condamné par un groupe de travail d'experts des droits de l'homme des Nations unies pour "l'utilisation excessive et disproportionnée de la force létale par la police".

Vedanta, qui a nié à plusieurs reprises les allégations de pollution de la fonderie, a contesté devant la Cour suprême la décision de l'État du Tamil Nadu de fermer définitivement la fonderie. La fonderie était exploitée par son unité Sterlite Copper.

On ne sait pas encore quand la Cour suprême entendra l'affaire.

"Les parties intéressées et financièrement compétentes doivent soumettre une expression d'intérêt accompagnée du profil de l'entreprise et d'autres références pertinentes au plus tard à 18 heures, le 4 juillet 2022", a déclaré Vedanta dans une annonce publiée dans un journal lundi.

La société, contrôlée par le milliardaire Anil Agarwal, a déclaré en mars 2021 qu'elle recherchait un partenaire du gouvernement de l'État pour mettre en place une nouvelle fonderie de cuivre de 100 milliards de roupies (1,37 milliard de dollars).

La fonderie de cuivre proposée, d'une capacité de 500 000 tonnes par an, pourrait employer jusqu'à 10 000 personnes, a déclaré Vedanta, ajoutant qu'elle recherchait un site de 1000 acres à proximité d'un port. Il n'est pas clair dans l'immédiat si la proposition a suscité un quelconque intérêt.

Les actions de Vedanta ont chuté jusqu'à 10 % dans les échanges matinaux de lundi pour atteindre 237,60 roupies indiennes (3,05 $), le niveau le plus bas depuis plus d'un an.

(1 $ = 77,9475 roupies indiennes)