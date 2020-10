Véhicule Electrique : NIO et Li Auto poussent derrière Tesla 1 08/10/2020 | 10:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Avec l’introduction en bourse successive de plusieurs start-up chinoises, l'environnement concurrentiel de Tesla s’est densifié en très peu de temps. De la plus expérimentée Nio à la start-up poussée par Xiaomi Xpeng en passant par Li Auto et son hybride rechargeable. Tour d’horizon des points forts et faibles de chacun. Plus besoin de présenter Tesla, c’est l’une des valeurs phares du Nasdaq. La société dirigée par Elon Musk a profité de cette année particulière pour voir son cours de bourse être multiplié par 4 depuis janvier pour atteindre près de $415 début octobre. L'entreprise californienne ne peut pas vraiment être comparée à ses jeunes concurrents, puisqu’elle a déjà produit plusieurs centaines de milliers de véhicules. Elle a quitté la sphère des start-ups pour rentrer dans une catégorie d’entreprises plus matures, quoique toujours perçue comme extrêmement innovante par rapport aux acteurs traditionnels de l’automobile. Nous pouvons tout de même comparer l’offre proposée par ces différents constructeurs ainsi que certains ratios financiers clés lors des étapes précoces du développement d’une marque. Premièrement, tous ces constructeurs de voitures électriques affichent une offre assez limitée. Tesla propose quatre modèles différents allant de la berline (Model 3) au SUV( Model X). NIO Limited présente une gamme de voitures assez similaire mais se démarque par la prochaine arrivée d’une voiture avec un niveau 4 d’autonomie (autonome même en cas de danger). La marque cotée depuis 2018 est également réputée pour sa fiabilité avec un nombre de problèmes détectés inférieur à ses concurrents. Li Auto vend, elle, une voiture assez différente puisque son SUV s’appuie sur l'hybride rechargeable. Des approches différentes pour l'autonomie UBS a comparé l’autonomie des SUV de chacune de ces marques. Ce qui permet en premier lieu de remarquer que chacun des constructeurs à sa propre solution au problème inhérent aux électriques : l’autonomie. La faible autonomie de Li One (180 km) est compensée par un moteur thermique fournissant de la puissance à un générateur d’électricité qui va ensuite recharger la batterie. Ce processus surnommé EREV permet à la voiture de circuler pendant près de 800 km. Nio a décidé de mettre les batteries en vente individuelle. Ainsi, la batterie de base avec une autonomie de 415 km peut être changée pour une version supérieure en cas de besoin. Enfin, Tesla propose la meilleure autonomie sur son modèle X avec 575 km. L’important réseau de charge rapide mis en place par Tesla lui permet d’accroître les distances parcourables avec cette voiture. Le graphique ci-dessous (Source UBS avec ThinkerCar) présente le nombre de ventes des différents modèles à partir de leur date de sortie en Chine. On remarque la grande réussite du Model 3 Tesla : le scepticisme affiché lors du lancement des model S et X semble révolu. La même tendance existe pour Nio, qui a bénéficié d’un taux de satisfaction clients correct après son premier modèle, avec un taux de recommandation atteignant 62%. On constate aussi les bons début de Li Auto. Source: Graphique ThinkerCar tiré de l’étude UBS. Pour en revenir aux ventes, outre Tesla qui a réalisé un trimestre tout à fait exceptionnel avec presque 140 000 voitures immatriculées, Nio a établi un record de ventes avec près de 12 200 véhicules, synonyme de croissance à trois chiffres sur l’année. Li Auto aussi progresse rapidement, avec 8 600 voitures vendues sur le trimestre. Le VE/CA est aussi intéressant à analyser pour les start-ups. Ce ratio est souvent utilisé pour savoir si une entreprise est pertinente pour un investisseur. Un ratio faible en-dessous de 1 est synonyme d’une sous-évaluation mais peut également signifier un manque d’enthousiasme des analystes pour le futur. Un ratio élevé, en revanche, démontre une surévaluation de l’entreprise ou un optimisme des investisseurs pour les prochaines ventes. Les analystes d’UBS prévoient pour Li Auto un ratio de 6,0x et 3,3x respectivement pour 2021 et 2022. Tesla avait en moyenne un VE/CA de 5 lors du lancement de la première Tesla entre 2013 et 2015. Actuellement, le ratio de Tesla s’établit à 12,9x tandis que celui de Nio est à 13x. Pour Li Auto, c’est 9,71x. Tous ces ratios tendent à montrer la (très) riche valorisation actuelle des constructeurs de voitures électriques : en comparaison le ratio moyen de l’industrie automobile est plus classique à 1.5x. Un autre indicateur à prendre en compte est la profitabilité de la société. Tesla est profitable depuis le troisième trimestre 2019, avec un bénéfice de plus de $100 millions au deuxième trimestre 2020. Li Auto est encore en pertes mais UBS prévoit un résultat net positif d’ici à 2022: trajectoire plutôt classique pour une start-up en devenir. Rome ne s’est pas faite en un jour. Nio a subi une perte nette de $166.5 millions au T2 soit 64.4% de moins que le T2 2019 et 30% de moins que le premier trimestre 2020. La croissance exponentielle des ventes devrait continuer à inverser la tendance. Li Auto La société vient juste d’entrer en bourse (en juillet dernier) et son titre a connu une évolution positive de 20% depuis. L’action s’échange sur le Nasdaq. Elle a profité de la forme actuelle du marché des électriques pour entrer en bourse aux alentours à $14. Nio Limited L’entreprise est cotée sur le Nyse. En 2020, un peu à la manière de Tesla, son titre a quadruplé pour dépasser les $21 actuellement. Tesla On ne présente plus la société californienne. Le cours de l’action a accéléré fortement cette année passant de $100 en janvier à près de $415 début octobre. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LI AUTO INC. 2.42% 17.77 0.00% NIO LIMITED 4.31% 21.56 436.32% TESLA, INC. 2.73% 425.3 408.33%

