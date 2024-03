Véhicule électrique: Luca de Meo (Renault) veut "dealer" avec la Chine

"Nous ne voulons pas de protectionnisme, mais nous voulons une compétition juste". C’est ce qu’affirme Luca de Meo, directeur général de Renault, dans un entretien accordé au "Monde". Indépendamment de l’enquête diligentée par Bruxelles sur les aides d’État que reçoivent les industriels chinois, il propose "de nouvelles règles". Il imagine notamment de créer des "zones économiques vertes", à l’image des zones économiques spéciales en Chine, qui concentrent les subventions et les investissements.



"Quand les constructeurs européens sont arrivés sur leur marché à partir de 1985", Pékin avait "imposé des joint-ventures à 50-50 avec des acteurs locaux et une obligation d'avoir des fournisseurs sur place", rappelle-t-il. Pour lui, l'Europe "doit faire la même chose", à savoir "dealer" avec la Chine en mode "donnant-donnant".



"Aujourd'hui, la seule stratégie européenne consiste à nous fixer des objectifs et à nous coller des amendes si nous ne les respectons pas", dénonce-t-il. "Et à la fin, c'est Tesla qui gagne !"



Le DG de Renault propose "des standards européens sur les prises de recharge par exemple, sur les logiciels ou l'électronique à l'intérieur des voitures aussi", alors "qu'en Chine, c'est standardisé". Pour lui "l'industrie pourrait coopérer et créer une sorte d'Airbus de la voiture pour mettre au point cette électronique embarquée que le client ne voit pas".



"Je plaide pour un modèle hybride, ce que nous avons toujours fait en Europe, avec une économie à la fois dirigée et libérale", conclut-il.