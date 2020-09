Velodyne Lidar, Inc. et Graf Industrial Corp. annoncent la finalisation de leur regroupement d'entreprises

La négociation des actions ordinaires sur le Nasdaq débutera le mercredi 30 septembre 2020

Velodyne Lidar, Inc. (« Velodyne ») et Graf Industrial Corp. (« Graf ») ont conjointement annoncé aujourd’hui la finalisation de leur regroupement d’entreprises, tel qu’annoncé précédemment et en vertu duquel Velodyne devient une filiale à 100 % de Graf, et Graf change de nom pour s’appeler désormais Velodyne Lidar, Inc. Le regroupement d’entreprises a été approuvé lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de Graf, qui s’est tenue aujourd’hui.

À compter du mercredi 30 septembre 2020, les actions ordinaires et les bons de souscription de la société post-regroupement, Velodyne Lidar, Inc., devraient commencer à s’échanger sur le Nasdaq Global Select Market, sous les symboles boursiers respectifs de « VLDR » et de « VLDRW ». Les parts, les actions ordinaires et les bons de souscription de Graf cesseront aujourd’hui d’être négociés à la Bourse de New York.

Leader mondial de la technologie lidar, Velodyne Lidar offre la vision 3D en temps réel dans les systèmes autonomes, laquelle renforce la révolution du déplacement autonome en permettant aux machines de voir leur environnement. Ses solutions de vision intelligente, basées sur le lidar et réputées dans l’industrie automobile, sont également déployées dans de nombreuses applications non automobiles, telles que la livraison du dernier kilomètre, les robots mobiles autonomes, les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), les systèmes de sécurité avancés, et les initiatives des villes intelligentes. Voir le site Web de Velodyne à l’adresse www.velodyne.com.

Graf Industrial Corp. était une société d’acquisition à vocation spécifique, créée à des fins de fusion, d’échange de capital social, d’acquisition d’actifs, d’achat d’actions, de réorganisation ou de regroupement d’entreprises similaires impliquant Graf Industrial Corp. et une ou plusieurs autres entreprises.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » dictées par la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « estimer », « planifier », « perspective », « projeter » et autres expressions similaires ayant pour fonction de prédire ou d’indiquer des événements ou tendances futurs, ou toutes déclarations ne constituant pas des énoncés relatifs à des faits historiques. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux auquel il est fait référence dans lesdites déclarations prévisionnelles, y compris, mais sans s’y limiter : (1) la capacité de voir se réaliser les avantages attendus d’un regroupement d’entreprises, lesquels avantages pourraient être compromis, entre autres, par la concurrence, la capacité de l’entreprise fusionnée à croître et à gérer la croissance de manière rentable, à maintenir des relations avec les fournisseurs et les clients, à obtenir un approvisionnement adéquat des produits, et à fidéliser ses employés clés ; (2) tout changement dans les lois ou règlements applicables ; (3) la possibilité que d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels puissent nuire à Velodyne ; et (4) tous autres risques et incertitudes auxquels il pourra être fait référence de façon ponctuelle dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC.

Les investisseurs sont invités à consulter les rapports les plus récents déposés par Velodyne et Graf auprès de la SEC. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles, présentes et futures, celles-ci n’étant valables qu’à la date de leur publication ; Velodyne et Graf rejettent, par ailleurs, toute obligation de mettre à jour ou modifier leurs déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

