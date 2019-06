Velodyne, spécialisé dans les voitures autonomes, vise une IPO

Selon la publication, Velodyne a mandaté Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Royal Bank of Canada et William Blair en vue de la transaction.

Business Insider ajoute que l'entreprise veut dépasser sa valorisation actuelle, selon le dernier tour de table, de 1,8 milliard de dollars à l'occasion de la transaction, qui devrait intervenir avant la fin de l'année.

Velodyne Lidar n'a pas répondu aux demandes de commentaire formulées par Reuters.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Ishita Chigilli Palli à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français)