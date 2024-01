Les actions asiatiques sont prudentes alors que le pétrole bondit suite aux frappes américaines au Yémen

Les actions asiatiques sont restées prudentes vendredi, l'escalade du conflit dans la région de la mer Rouge ayant fait bondir les prix du pétrole, tandis que les données sur l'inflation américaine, légèrement plus élevées que prévu, n'ont pas entamé l'opinion des investisseurs quant à des réductions de taux rapides et agressives aux États-Unis et en Europe.