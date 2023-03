CARACAS, 25 mars (Reuters) - Une vaste enquête anti-corruption au Venezuela a débouché au placement en détention de 10 hauts fonctionnaires et de 11 membres du milieu des affaires, a déclaré samedi le procureur général du pays, ajoutant que des mandats d'arrêt ont été émis pour 11 autres personnes.

L'enquête, qui a débuté en octobre, se concentre sur la compagnie pétrolière nationale PDVSA, sur une entité gouvernementale chargée de superviser les opérations en crypto-monnaie et sur le système judiciaire.

Cette semaine, l'enquête a poussé à la démission le puissant ministre du pétrole du pays, Tareck El Aissami, qui a été membre du gouvernement pendant une vingtaine d'années.

"Il s'agit de l'une des affaires les plus troubles de ces dernières années, qui implique des fonctionnaires, des hommes d'affaires qui ont bénéficié de la corruption et des jeunes gens - y compris les femmes issues de la mafia - qui ont participé à la corruption et au blanchiment d'argent", a déclaré le procureur général Tarek Saab lors d'une conférence de presse.

Une entité vénézuélienne chargée de superviser l'utilisation des crypto-monnaies pour des transactions officielles s'est vu attribuer des cargaisons de pétrole à vendre sans aucun contrôle administratif, a déclaré le procureur général.

De nombreux acheteurs n'ont pas payé le pétrole en retour, a-t-il ajouté.

La compagnie PDVSA a accumulé 21,2 milliards de dollars de créances commerciales depuis 2020, dont 3,6 milliards potentiellement irrécupérables, selon des documents consultés par Reuters cette semaine, après s'être tourné vers des dizaines d'intermédiaires peu connus pour exporter son pétrole dans le contexte des sanctions américaines.

Les 21 personnes arrêtées sont accusées d'appropriation de biens publics, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et d'association criminelle.

Des fonctionnaires impliqués pourraient également être accusés de trahison, a déclaré le procureur général. (Reportage Deisy Buitrago et Marianna Parraga, version française Matthieu Protard)