Venezuela-Juan Guaido dit avoir rencontré des membres du gouvernement

CARACAS, 27 janvier (Reuters) - Le président de l'Assemblée vénézuélienne Juan Guaido a déclaré samedi avoir rencontré des membres du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d'organiser des élections, après qu'un député a révélé qu'une rencontre avec eu lieu cette semaine.

Juan Guaido, 35 ans, s'est autoproclamé mercredi président par intérim du pays, défiant le président Nicolas Maduro dont la réélection en mai dernier est contestée par l'opposition et une partie de la communauté internationale.

Dans un entretien télévisé diffusé cette semaine, Guaido a semblé éluder une question sur une possible rencontre entre lui et Diosdado Cabello, député et figure emblématique du Parti socialiste du Nicolas Maduro.

Une vidéo, que le gouvernement qualifie de preuve de la rencontre, montre Cabello et un autre proche de Maduro, Freddy Bernal, suivis par plusieurs députés de l'opposition dans un hôtel, parmi lesquels figure un homme avec une casquette et un survêtement gris. Selon le gouvernement, il s'agirait de Juan Guaido.

Lors d'un rassemblement samedi, Cabello a dit être en possession d'enregistrements de la rencontre et a affirmé que Guaido lui avait demandé de soutenir la tenue de nouvelles élections. Cabello a précisé que les seules élections qu'il soutiendrait seraient celles de l'Assemblée nationale.

S'exprimant devant des militants à Caracas, Guaido a dit qu'il avait bel et bien rencontré des responsables du gouvernement, sans préciser qui et quand.

"Je suis prêt - c'est un message pour Freddy et Diosdado - je l'ai dit hier et je vais le répéter aujourd'hui, tout ceux qui veulent mettre fin à l'usurpation (et soutenir) le gouvernement de transition et des élections libres sont les bienvenus pour discuter", a-t-il déclaré.

Alors qu'il tente de renforcer son gouvernement parallèle, qui a déjà le soutien d'une partie de la communauté internationale mais le contrôle de l'Etat, Guaido espère obtenir des soutiens de la part des membres de l'armée et de représentants qui désavoueraient Maduro.

L'attaché militaire du Venezuela à Washington, le colonel José Luis Silva, a déclaré samedi qu'il ne reconnaissait plus Nicolas Maduro comme le président légitime du pays et appelé ses "frères militaires" à soutenir Juan Guaido. (Mayela Armas; Arthur Connan pour le service français)