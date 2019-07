Venezuela-L'opposition va reprendre le dialogue avec le gouvernement

CARACAS, 8 juillet (Reuters) - L'opposition vénézuélienne va rencontrer à La Barbade des représentants du gouvernement du président en exercice Nicolas Maduro pour des discussions sous l'égide de la Norvège visant à sortir le Venezuela de la crise politique, ont annoncé dimanche les services du chef de file de l'opposition, Juan Guaido.

"Le peuple vénézuélien, nos alliés et les démocraties mondiales reconnaissent la nécessité d'un processus électoral complètement libre et transparent qui nous permettra de surmonter cette crise et de bâtir un avenir fertile", ont-ils dit dans un communiqué, sans préciser la date des pourparlers.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du ministère vénézuélien de l'Information.

Nicolas Maduro a lancé vendredi, à l'occasion de la fête nationale, un nouvel appel au dialogue avec l'opposition et invité celle-ci à faire des concessions.

Des sources avaient déclaré le mois dernier à Reuters que représentants du gouvernement et de l'opposition allaient reprendre prochainement les discussions, après un cycle de discussions en mai en Norvège qui n'avait pas permis d'avancée.

Peu de détails ont filtré sur la teneur des pourparlers engagés en mai à Oslo, sinon que l'opposition a souligné sa volonté de voir Maduro quitter le pouvoir et laisser Guaido, président autoproclamé, assurer l'intérim à la tête du pays dans l'attente d'un nouveau scrutin présidentiel. (Bureau de Caracas; Jean Terzian pour le service français)