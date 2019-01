Venezuela-Maduro n'a "aucune légitimité démocratique", dit Berlin

BERLIN, 25 janvier (Reuters) - L'Allemagne a appelé jeudi à la tenue de nouvelles élections libres au Venezuela et a dit soutenir l'Assemblée contrôlée par l'opposition, sans aller toutefois jusqu'à reconnaître le président de l'Assemblée, Juan Guaido, comme président du pays comme l'ont fait les Etats-Unis.

"Concernant le Venezuela, nous ne sommes pas neutres. Nous soutenons l'Assemblée nationale, qui est élue par le peuple. Maduro n'a aucune légitimité démocratique comme président", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, sur Twitter.

Un peu plus tôt, le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert, avait souligné sur Twitter la nécessité d'"un processus politique menant à des élections libres et crédibles" au Venezuela, ajoutant que "l'Assemblée nationale démocratiquement élue a un rôle spécial à jouer". (Paul Carrel et Andrea Shalal; Jean Terzian pour le service français)