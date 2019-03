Venezuela-Maduro prépare un remaniement, selon sa vice-présidente

CARACAS, 17 mars (Reuters) - Le président vénézuélien Nicolas Maduro prépare une "profonde réorganisation" de son gouvernement, a annoncé dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez, alors que le pays, plongé depuis des mois dans une grave crise politique, économique et sociale, se remet à peine d'une vaste panne électrique.

"Le président @NicolasMaduro a demandé à l'ensemble des membres du cabinet exécutif de revoir leurs rôles dans le cadre d'une profonde restructuration des méthodes et des fonctions du gouvernement bolivarien, afin de protéger de toute menace la patrie de Bolivar et de Chavez", a écrit Delcy Rodriguez, par allusion au héros de l'indépendance Simon Bolivar et à l'ancien président Hugo Chavez, mentor de Maduro.

Une vaste coupure d'électricité a paralysé ces derniers jours le Venezuela, déjà confronté à l'hyperinflation et des pénuries de denrées et médicaments.

Nicolas Maduro a imputé cette coupure à une cyberattaque perpétrée par les Etats-Unis et à des actes de sabotage de l'opposition. Des ingénieurs de la compagnie électrique y voient davantage le rsultat d'années de sous-investissement et d'absence de maintenance des centrales et du réseau électriques.

Maduro est contesté par le chef de l'opposition et président de l'Assemblée nationale Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim en janvier dernier et a été reconnu par une cinquantaine de pays, occidentaux pour la plupart.

Nicolas Maduro a changé plusieurs fois de gouvernement depuis son accession à la présidence en 2013, à la mort d'Hugo Chavez. Il a notamment promu plusieurs militaires pour diriger les ministères du Pétrole, de l'Electricité et de l'Intérieur. (Luc Cohen Jean-Stéphane Brosse pour le service français)