Venezuela-"Nicolasito" Maduro visé par des sanctions américaines

29 juin (Reuters) - L'administration de Donald Trump a accru la pression sur le régime socialiste vénézuélien en imposant des sanctions à Nicolas "Nicolasito" Maduro, fils du président, a annoncé vendredi le département américain du Trésor.

Le fils du président Nicolas Maduro supervise les questions de propagande et de censure et a tiré profit de l'exploitation de certaines mines vénézuéliennes, a indiqué le département américain du Trésor, en affirmant aussi qu'il avait fait pression sur l'armée pour qu'elle empêche à l'aide humanitaire d'entrer dans le pays.

"Maduro se repose sur son fils Nicolasito et d'autres responsables de son régime autoritaire pour étrangler l'économie et pour opprimer le peuple vénézuélien", a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dans un communiqué.

"Le Trésor continuera de viser les proches et complices des personnes au coeur de ce régime illégitime, qui tirent parti de la corruption de Maduro", a ajouté Steven Mnuchin.

Le président Maduro, qui a l'appui de la Chine, de la Russie et de la Turquie, conserve dans son pays le soutien de l'armée et d'autres institutions, et considère l'opposant et président de l'Assemblée nationale Juan Guaido comme un laquais des Etats-Unis.

Le gouvernement vénézuélien a qualifié d'"illégales" les nouvelles sanctions prises par Washington et a dit y voir la "volonté obscure" des Etats-Unis de s'en prendre directement à la famille de Maduro après avoir échoué dans ses tentatives pour chasser le dirigeant socialiste du pouvoir.

Caracas "rejette les attaques perpétuelles de l'administration Trump visant à nuire, en vain, à l'esprit et à la volonté d'un peuple déterminé à prendre en main son propre destin", a-t-il dit dans un communiqué. (Roberta Rampton à Osaka, Japon, avec Angus Berwick à Caracas; Eric Faye pour le service français, édité par Jean Terzian)