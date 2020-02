Bourse de Paris : Vent de panique sur les marchés financiers

C'est la panique généralisée sur les places financières. Hier, les investisseurs ont complètement craqué aux Etats-Unis avec des baisses d'une rare intensité sur les principaux indices de Wall Street, dont près de 5% pour le Nasdaq 100. Ne vous préoccupez pas trop des articles qui pullulent sur telle variation historique ou tel record. D'un point de vue froidement économique, deux éléments importent réellement :

D'une part, les économies avancées sont-elles en mesure d'endiguer dans un laps de temps acceptable la progression de l'épidémie ? Les principaux "laboratoires à ciel ouvert", si je puis dire, sont la Corée du Sud et l'Italie. Nous sommes encore dans la phase où le nombre de personnes infectées va fatalement croître, partout dans le monde. Attendez-vous par conséquent dans les prochains jours à une multiplication des annonces, avec un focus particulier sur la situation dans des pays comme les Etats-Unis ou la France, pour ce qui nous concerne et probablement aussi des nouvelles inquiétantes en provenance de pays dont le système de vigilance sanitaire n'est pas à la hauteur. Pour un suivi qui semble méticuleux, référez-vous à l'outil mis en place par la Johns Hopkins University.

Les marchés financiers restent dans une ambiance de fin du monde, malgré les signaux positifs en provenance de Chine, où l'activité réaccélère progressivement. Ce matin, les indicateurs avancés sont encore en nette contraction et les places asiatiques poursuivent leur chute : la capitulation de Wall Street laisse des traces. La coupure de fin de semaine fera du bien pour reprendre ses esprits.

Les temps forts économiques du jour

Beaucoup de statistiques aujourd'hui. Parmi elles, l'inflation préliminaire de février en France (8h45) et en Allemagne (14h00), les dépenses de consommation en France (8h45) et le chômage allemand (9h55). Aux Etats-Unis, les dépenses et revenus des ménages, l'inflation CPE et les stocks des grossistes (14h30) précéderont le PMI de Chicago (15h45) et l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (16h00).

L'euro reprend une étonnante vigueur en remontant à 1,10 USD, tandis que l'once d'or est en pause à 1639 USD. La purge continue, logiquement, sur le pétrole avec un Brent à 50,86 USD et un WTI à 45,715 USD. Le rendement du T-Bond US descend à 1,24%. Le bitcoin vaut 8802 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Aareal : AlphaValue passe d'acheter à accumuler en visant 31 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 73 à 60 EUR.

Basilea : Research Partners passe de conserver à acheter en visant 59 CHF.

Bic : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 68,60 à 63 EUR.

CPH : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 100 à 85 CHF.

Eiffage : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 98 EUR.

Engie : AlphaValue passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,80 à 19,10 EUR.

Givaudan : AlphaValue passe de vendre à alléger en visant 3027 CHF.

Iberdrola : Citigroup passe de neutre à vendre en visant 9,50 EUR.

LafargeHolcim : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 50,50 CHF.

Orange : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 17,90 EUR.

L’actualité des sociétés

Boeing va payer à CFM, la coentreprise entre Safran et General Electric, le montant total du prix des moteurs de B737MAX livrés en 2019 et en 2020 pour alléger la pression sur son fournisseur stratégique. Saint-Gobain améliore ses résultats et propose un dividende de 1,38 EUR l'action. Nicolas Sarkozy et Guillaume Pépy entrent au conseil de surveillance de Lagardère. Groupe ADP conteste les conclusions de l'ART sur l'évolution du coût moyen du capital qui sera retenu pour le contrat de régulation 2021/2025. Aux Etats-Unis, débute le "procès Arkema" consécutif à l'incendie sur le site du groupe au Texas après l'ouragan Harvey. Drone Volt vend un drone Hercules 20 en Afrique. MND installe un nouveau type de tyrolienne 4 saisons dans la station de ski de Méaudre. Lagardère, Union Financière de France, PSB Industries, Groupe Flo, Ucar, Advenis, Groupe Parot, Korian, Wendel, Genkyotex, La Foncière Verte, GTT, HiPay, Bourse Direct, Harvest, Hiolle, Explosifs et Produits Chimiques ont publié leurs comptes.

ThyssenKrupp a vendu ses ascenseurs à un consortium emmené par Advent, Cinven et Rag Foundation pour 17,2 Mds€. Cisco va lancer une nouvelle restructuration. Wells Fargo va payer 35 M$ pour éteindre une enquête sur le marché des ETF. Beyond Meat manque ses objectifs et chute de 10% post-séance. Mylan prévient que le coronavirus aura un impact sur ses approvisionnements et sur ses résultats. De nouvelles entreprises ont rejoint la liste des avertissements sur objectifs, notamment PayPal. Conséquence du coronavirus, J.P. Morgan restreint au strict minimum ses voyages d'affaires internationaux. Gardner Denver va remplacer Cimarex Energy dans le S&P500. Gilead lorgnerait Forty Seven, a appris Bloomberg.

Ça publie. BASF, ENI, London Stock Exchange, CRH, Swiss Life, Rolls-Royce, International Consolidated Airlines, Ackermans…