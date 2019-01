Ventes annuelles en hausse pour Swiss Krono

Zurich (awp/ats) - Le fabricant de sols stratifiés et d'éléments de construction en bois Swiss Krono a poursuivi sa croissance durant l'exercice décalé 2017/18, clos fin septembre. L'entreprise lucernoise a dégagé un chiffre d'affaires brut de plus de 2 milliards de francs suisses, en hausse de 11% sur un an. Le bénéfice, dont le montant n'est pas dévoilé, a lui affiché une expansion plus que proportionnelle.

Exprimées en devises locales, les ventes ont crû de 7%, a précisé mercredi Swiss Krono. Intervenue dans un contexte conjoncturel favorable à l'industrie de la construction, la performance s'est révélée nettement supérieure aux propres attentes de la société de Suisse centrale.

yr/vj