Zurich (awp) - Le marché automobile a progressé l'an dernier, franchissant la barre du quart de million de nouvelles immatriculations. Ce chiffre reste toutefois nettement en dessous du niveau d'avant pandémie, plombé par la conjoncture.

Au total, 252'214 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et au Liechtenstein en 2023, une hausse de 11,6% sur un an. Le mois de décembre a été particulièrement fructueux, totalisant à lui seul 26'948 nouvelles immatriculations (+8,9%). Les difficultés de livraison rencontrées en 2022 ont été largement surmontées, a indiqué mercredi la fédération Auto-Suisse.

Ces chiffres restent cependant nettement en dessous des 300'000 immatriculations enregistrées avant la crise sanitaire et il est peu probable que ce niveau soit atteint cette année, prévoit Auto-Suisse. En cause, une faible demande, affectée par le renchérissement global du coût de la vie et de sombres perspectives conjoncturelles.

Parmi les marques les plus appréciées des automobilistes suisses figurent celles des constructeurs allemands Volkswagen avec une part de marché de 11,2% et BMW (8,4%), cette dernière arrivant ex-aequo avec le tchèque Skoda (8,4%).

Dans le détail, les moteurs à essence représentent 33,3% des immatriculations et les diesel 9,3%, enregistrant des baisses respectivement de 1,1% et 10,6%. A l'inverse, le nombre de voitures électriques neuves a bondi de 31,3% sur un an à 52'728, de sorte que plus d'une voiture sur cinq mise en circulation roulait entièrement à l'électricité. A cela s'ajoutent 23'220 nouvelles hybrides rechargeables (+26,5%), portant la part de marché des propulsions alternatives à un niveau record de 30,1%, contre 25,9% un an plus tôt.

La fédération s'attend toutefois à voir cette dynamique freinée, d'une part par la hausse de 18% en moyenne des prix de l'électricité prévue cette année, d'autre part en raison de la suppression depuis le 1er janvier de l'exonération fiscale accordée aux véhicules électriques.

