Ventes du commerce de détail en légère hausse sur un mois

Zurich (awp) - Les ventes du commerce de détail en février se sont légèrement remplumées par rapport à janvier, avec une hausse de 0,2% en valeur nominale et de 0,3% en termes réels. Sur douze mois en revanche, la variation est négative (-0,2% aussi bien en valeur réelle que nominale).

La hausse des ventes de carburant de 2,7% sur un an (3,9% en termes réels) a permis de contrebalancer le recul enregistré dans les autres groupes de marchandises, selon les résultats provisoires publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les ventes dans le secteur non-alimentaire - à l'exception des carburants - ont particulièrement souffert. Elles ont chuté sur un an de 1,1% en valeur nominale et de 0,5% en valeur réelle. Ce recul est imputable à la déprime persistante du secteur vêtements et chaussures, dont les ventes se sont repliées de 4,2% (en valeur réelle).

Par rapport au mois de janvier, en valeur corrigée des variations saisonnières, les ventes des vêtements et des chaussures ont en revanche progressé de 0,6% (valeur nominale) et de 0,4% (valeur réelle).

