Ventes en léger repli pour Swiss Krono Group en 2019/20

Zurich (awp) - Swiss Krono Group a tenu bon durant l'exercice décalé 2019/20, clos fin septembre et marqué du sceau de la pandémie de coronavirus. Le spécialiste lucernois des planchers et autres matériaux en bois a dégagé un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de francs suisses, 4% de moins qu'un an auparavant. L'entreprise entend relancer les investissements interrompus au printemps dernier.

Malgré les conséquences de la pandémie liée au Covid-19, la société établie à Menznau évoque mercredi un résultat solide. Alors que les revenus avaient dégringolé de plus de 30% en variation annuelle en avril, puis de 20% en mai, la situation a pu être stabilisée et améliorée les mois suivants.

Le secteur des revêtements de sols (Flooring) a même affiché des ventes supérieures à celles de l'exercice précédent, à 768 millions de francs suisses. En revanche, l'unité des matériaux de construction (Building Materials/ OSB) a subi un tassement de son chiffre d'affaires de 5% à 557 millions, alors que celle des équipements intérieurs (Interior) a essuyé le plus fort repli, ses revenus chutant de 13% à 421 millions.

Evoquant ses perspectives, l'entreprise de Suisse centrale se veut prudemment optimiste, l'évolution au niveau sanitaire constituant un facteur d'incertitude majeur impossible à évaluer. Swiss Krono Group note cependant avoir repris son programme d'investissement de 180 millions de francs suisses interrompu au printemps au plus fort de la 1ère vague de la pandémie de coronavirus, dont un site de production pour OSB à Sharya, à environ 560 kilomètres au nord-est de Moscou.

