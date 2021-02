Ventes et Service D' Équipement Limitée fait l'acquisition de Belcher Pièces de Machinerie de Québec

TORONTO, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventes et Service D’ Équipement Limitée (ESS) a fait l'acquisition de la division des pièces de machinerie et des stocks d’UAP Inc. (auparavant Belcher Pièces de Machinerie). Depuis 75 ans, ESS approvisionne les industries de la construction, des mines et de la foresterie en pièces de rechange de qualité, tout en veillant à assurer un service continu. Forte de 12 succursales au Canada et d’une équipe après-vente dévouée, l’entreprise offre des pièces de haute qualité à des prix compétitifs.



Le président d’ESS, Morgan Cronin, déclare ainsi : « ESS est enthousiaste à propos de cette acquisition. Cette opération s’inscrit tout naturellement dans notre stratégie de croissance et va nous permettre d’élargir notre clientèle actuelle et de renforcer notre présence au Québec. Nous souhaitons la bienvenue à la famille Belcher Pièces de Machinerie au sein du groupe ESS, et nous nous réjouissons de continuer à fournir à ces marchés un service clientèle irréprochable et des pièces de rechange de qualité supérieure. »

De son côté, le vice-président de la division des pièces d'ESS de l'est du Canada, George Parps, se réjouit du fait que « ESS va consolider ses activités existantes à Québec et les mener harmonieusement à bien depuis l'installation d’UAP à Québec située au 160, rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1T3 ».

À propos d’ESS : ESS, entreprise fondée en 1946 et classée parmi les entreprises d’équipement les plus anciennes et les plus établies du Canada, contribue à garder l’équipement lourd en bon état de marche depuis 75 ans. Forte de 12 succursales partout au Canada, cette entreprise offre plusieurs gammes de produits pour les équipements lourds, les pièces et le service après-vente. ESS s’est distinguée pendant neuf années consécutives en recevant l’hommage d’être classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada.

Personne-ressource : George Parps Vice-président, division des pièces - Est du Canada Equipment Sales & Service Limited Téléphone : 416-249-8141 Courriel : gparps@essltd.com Equipment Sales & Service Limited 1030 Martin Grove Rd Toronto, ON, M9W 4W3 Téléphone : 416-249-8141 • Télécopieur : 416-249-8912 Sans frais : 1-800-268-0679 www.essltd.com