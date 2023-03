Berne (awp/ats) - Deux trains régionaux ont déraillé presque simultanément en deux endroits du canton de Berne vendredi en fin d'après-midi, alors que les vents étaient tempétueux. Ces accidents ont fait plusieurs blessés.

Un train de la compagnie RBS a déraillé peu avant 17h00 près de la gare de Büren zum Hof (BE), sur la commune de Fraubrunnen. Plusieurs personnes ont été blessées, a indiqué la police cantonale.

Les bourrasques de vent sont probablement à l'origine de l'accident, a précisé la compagnie RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure).

Une partie du convoi s'est renversée, et d'autres trains sur le tronçon entre Jegenstorf (BE) et Soleure ont dû être arrêtés. Les secouristes étaient sur place en début de soirée.

Pratiquement au même moment, à Lüscherz (BE), sur la rive Sud du lac de Bienne, un train de la compagnie Aare Seeland mobil (Asm) circulant entre Anet et Bienne a également déraillé. L'accident a lui aussi fait plusieurs blessés.

La partie arrière du convoi a déraillé, et les wagons concernés sont tombés sur le flanc. Les pompiers ainsi qu'une ambulance sont intervenus.

Les circonstances du déraillement n'ont pas été précisées par la police dans un premier temps. Mais sur le site Rail iInfo des CFF, il était indiqué que le tronçon concerné avait dû être interrompu en raison des intempéries.

Vents tempétueux

Toute la journée vendredi, des vents tempétueux ont balayé plusieurs régions du nord des Alpes en Suisse. En plaine, des rafales jusqu'à 122 km/h ont été mesurées en fin d'après-midi, dans la région du lac de Constance.

Les vents ont atteint une vitesse de 107 km/h à Zurich, 108 km/h à Alpnach (OW) et 105 à Fahy (JU), a indiqué Météosuisse. En altitude, les bourrasques ont soufflé à 143 km/h au Säntis en Suisse orientale et à 133 km/h au Pilatus, au-dessus de Lucerne. Les experts ont mis en garde face aux risques potentiellement mortels lors de balades en forêt.

Entre la matinée et le milieu d'après-midi, Météosuisse a enregistré plus de 5000 éclairs en Suisse et dans les territoires voisins. Une telle activité est plutôt étonnante pour un mois de mars.

Ce sont les effets de la tempête Mathis, une dépression partie des Iles britanniques qui apporte des averses et des orages, indiquent les services météorologiques.

Les rafales ont été en maints endroits les plus fortes enregistrées depuis le début de l'hiver, a précisé Meteonews. De nouvelles intempéries avec des averses de grésil étaient encore attendues en soirée.

Arbres et branchages couchés

Des arbres sont tombés sur des tronçons autoroutiers, comme sur l'A1 entre Genève et Coppet (VD), ou entre Meggenhus et Rheineck (SG). Idem sur l'A3, près de l'aire de repos Fuchsberg dans le canton de Schwytz. A Uster (ZH), des marchés ont été annulés.

Le nord-est et le centre du pays ont été les plus touchés par les bourrasques. La police bernoise a fait état auprès de Keystone-ATS de perturbations suite à des chutes d'arbres et de branchages sur des routes et sur des voitures. Certaines entreprises de transports comme le funiculaire de Beatenbucht-Beatenberg (BE) et la compagnie de navigation du lac de Constance ont dû interrompre leur service.

La limite des chutes de neige est annoncée à 1500 m en soirée. Le week-end s'annonce pluvieux et assez froid, avec de la neige dès 1000 m mais moins de vent.

