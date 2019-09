Veolia Environnement : Mise à disposition du premier supplément au prospectus de base du programme « Euro Medium Term Notes »

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) a obtenu le 17 septembre 2019 le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le premier supplément au prospectus de base de son programme d’instruments de dette (EMTN) d’un montant de 16 milliards d’euros.

Le prospectus de base (visa AMF n°19-298 du 25 juin 2019) et son premier supplément (visa AMF n°19-441 du 17 septembre 2019) sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.veolia.com (espace « finance », rubrique « crédit et notation » sous « analystes et investisseurs »), à son siège social, auprès de l’agent payeur désigné dans le prospectus ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org.

Veolia Environnement

Siège social/Registered Head Office :

21 rue La Boétie - 75008 PARIS

Adresse postale/Correspondence address :

30, rue Madeleine Vionnet - 93300 AUBERVILLIERS

Tél. : +33 (0)1 85 57 70 00 / Fax : +33 (0)1 71 75 10 45

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 829 128 105 €

403 210 032 RCS PARIS

