Veolia Environnement : Assemblée générale mixte du 22 avril 2021

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Veolia Environnement (Paris:VIE), réunie ce jour au siège administratif de la Société, sous la présidence de son président-directeur général, M. Antoine Frérot, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises avec un quorum de 66,43 %.

En raison des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement français, cette assemblée s’est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, et a été diffusée en direct, sa retransmission étant accessible sur le site internet de la Société.

Les résolutions n° 17 à 19 relatives à l’augmentation de capital, qui vise à financer en partie le projet de rapprochement entre Suez et Veolia, ont été largement adoptées par les actionnaires de Veolia. Ce vote souligne la confiance et le soutien des actionnaires dans les équipes de Veolia pour bâtir un champion mondial de la transformation écologique.

Les résolutions approuvées portent sur :

l’approbation des comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2020 ;

; la fixation du dividende au titre de l’exercice 2020 à 0,70 euro par action . Ce dividende payable en numéraire sera détaché de l’action le 10 mai 2021 et mis en paiement à compter du 12 mai 2021 ;

au titre de l’exercice 2020 à . Ce dividende payable sera détaché de l’action le 10 mai 2021 et ; le renouvellement des mandats d’administrateurs de la Caisse des dépôts et consignations représentée par M. Olivier Mareuse et de Mme Marion Guillou ainsi que la nomination de M.­ Pierre-André de Chalendar en qualité d’administrateur pour une période de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

ainsi que pour une période de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; l’ajustement du critère de performance économique interne des plans d’actions de performance 2018, 2019 et 2020 ;

; la rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Antoine Frérot à raison de son mandat de président-directeur général ;

à M. Antoine Frérot à raison de son mandat de président-directeur général ; les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataire social) ;

(hors dirigeant mandataire social) ; la politique de rémunération du président-directeur général et des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 ;

du président-directeur général et des mandataires sociaux ; les délégations financières consenties au conseil d’administration dans le cadre du projet de rapprochement avec Suez ;

consenties au conseil d’administration ; les délégations financières consenties au conseil d’administration dans le cadre de la mise en place de plans d’actionnariat salarié ;

consenties au conseil d’administration ; l’autorisation donnée au conseil d’administration de procéder à des attributions d’actions de performance au profit des membres du personnel salarié du groupe et des mandataires sociaux de la Société ;

conseil d’administration au profit des ; la modification des statuts de la Société aux fins de permettre la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires.

À l'issue de cette assemblée générale mixte, le conseil d'administration de Veolia Environnement se compose de treize administrateurs dont neuf administrateurs indépendants sur un total de onze administrateurs (hormis les deux administrateurs représentant les salariés), soit 81,81 % et cinq administratrices, soit 45,45 %1 :

M. Antoine Frérot, Président-directeur général ;

; M. Louis Schweitzer, vice-président ;

; Mme Maryse Aulagnon, administratrice référente ;

; M. Jacques Aschenbroich 2 ;

; Caisse des dépôts et consignations, représentée par M. Olivier Mareuse ;

M. Pierre-André de Chalendar ;

Mme Isabelle Courville ;

Mme Clara Gaymard ;

Mme Marion Guillou ;

M. Franck Le Roux, administrateur représentant les salariés ;

; M. Pavel Páša, administrateur représentant les salariés ;

; Mme Nathalie Rachou ;

M. Guillaume Texier.

Compte tenu de sa nouvelle composition, le conseil d’administration, qui s’est tenu ce jour, a actualisé la composition de ses comités qui est la suivante :

Comité des comptes et de l'audit : Mme Nathalie Rachou (Présidente), M. Jacques Aschenbroich 2 , Mme Isabelle Courville, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés), M. Olivier Mareuse et M. Guillaume Texier.

: Mme Nathalie Rachou (Présidente), M. Jacques Aschenbroich , Mme Isabelle Courville, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés), M. Olivier Mareuse et M. Guillaume Texier. Comité des nominations : M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon, M. Pierre-André de Chalendar et Mme Isabelle Courville.

: M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon, M. Pierre-André de Chalendar et Mme Isabelle Courville. Comité des rémunérations : Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Marion Guillou, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Louis Schweitzer.

: Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Marion Guillou, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Louis Schweitzer. Comité recherche, innovation et développement durable : Mme Isabelle Courville (Présidente), M. Jacques Aschenbroich2, Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Pavel Páša (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

Par ailleurs, le conseil d’administration a réaffirmé la poursuite de sa politique de dialogue et d’engagement actionnarial initiée depuis plusieurs années.

Le résultat détaillé des votes et l’intégralité de la retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site de Veolia : https://www.veolia.com/fr/groupe/finance/actionnaires

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la​ transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com

1 Hors administrateurs représentant les salariés en application des articles L. 225-27-1 et L. 22-10-7 du Code de commerce.

2 Le conseil d’administration précise que la démission de M. Jacques Aschenbroich prendra effet à compter du 28 mai 2021.

