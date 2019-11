Veolia : Mise à disposition du deuxième supplément au prospectus de base du programme « Euro Medium Term Notes »

Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) :

Veolia Environnement a obtenu le 13 novembre 2019 le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le deuxième supplément au prospectus de base de son programme d’instruments de dette (EMTN) d’un montant de 16 milliards d’euros.

Le prospectus de base (visa AMF n°19-298 du 25 juin 2019) et son deuxième supplément (visa AMF n°19-519 du 13 novembre 2019) sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.veolia.com (espace « finance », rubrique « crédit et notation » sous « analystes et investisseurs »), à son siège social, auprès de l’agent payeur désigné dans le prospectus ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org.

