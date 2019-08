Veolia : Oddo confirme son opinion après une réunion

02/08/2019 | 10:13

Oddo confirme sa recommandation Achat sur la valeur et son objectif de cours de 30 E à la suite du déjeuner de groupe organisé à Paris.



' La réaction négative du marché nous semble provenir d'un mix entre une crainte liée à l'accélération des investissements, y compris à travers une croissance externe et une prise de profit sur le titre qui avait jusqu'alors généré une performance absolue de 25.5% ytd ' indique Oddo.



' Les fondamentaux de ce troisième volet stratégique demeureront centrés sur la croissance rentable et l'efficience opérationnelle avec l'exécution du plan d'excellence industrielle maximiser la valeur ajoutée et le ROCE ' rajoute Oddo.



