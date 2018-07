Veolia fait évoluer son Comité Exécutif : deux nouveaux DG adjoints viennent renforcer sa stratégie de croissance et d’efficacité.

Regulatory News:

En 2011, Antoine Frérot lançait un ambitieux plan de transformation de Veolia (Paris:VIE). Celui-ci a permis de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants, qui a largement contribué à cette transformation et qui a par la suite exécuté la stratégie renouvelée de croissance rentable depuis 2016. Aussi, Antoine Frérot a-t-il décidé de nommer Estelle Brachlianoff au poste de Directrice générale adjointe en charge des opérations et Claude Laruelle au poste de Directeur général adjoint en charge des finances.

Acteurs de la stratégie de Veolia depuis plusieurs années dans les fonctions qu’ils ont occupées, et forts d’une parfaite connaissance des métiers et des enjeux de Veolia, ils contribueront à amplifier la mise en oeuvre de la stratégie de croissance et d’efficacité du Groupe, dans la perspective du prochain plan stratégique 2020-2022. Leur expérience sera notamment un atout particulièrement précieux dans le renforcement des programmes d’efficacité opérationnelle.

Directeur de la zone Royaume-Uni et Irlande depuis 2013, et membre du Comité Exécutif du Groupe, Estelle Brachlianoff a fait de cette région l’une des vitrines de la transformation de Veolia, de sa rigueur opérationnelle, ainsi que de ses conquêtes commerciales, en particulier sur les nouveaux marchés de croissance et auprès d’une nouvelle clientèle industrielle et tertiaire. En 4 ans, le segment de l’économie circulaire a ainsi été porté à 25% du chiffre d’affaires de la zone, par ailleurs fer de lance pour le Groupe pour les marchés très porteurs du démantèlement des plateformes pétrolières ou du traitement des déchets dangereux. Sur un marché mature et très compétitif, Estelle Brachlianoff a su également refonder les métiers traditionnels de Veolia grâce à de nouveaux contrats municipaux innovants, dans l’eau, l’énergie et les déchets, en dépit des incertitudes liées au Brexit. Cette performance commerciale, qui a fait de cette région la deuxième plus importante zone d’activité de Veolia après la France, s’est accompagnée d’une solide contribution aux efforts d’efficacité du Groupe, et notamment en matière d'efficacité industrielle. Les Unités de Valorisation Energétique des déchets de Veolia au Royaume-Uni sont ainsi les plus performantes du pays et du Groupe.

Comme Directeur de la zone Entreprises de spécialité mondiale depuis 2015 et membre du Comité Exécutif du Groupe, Claude Laruelle a notamment mis en oeuvre une importante restructuration de l’entité Water Technologies de Veolia et de la Sade, qui leur a permis de faire face au ralentissement conjoncturel dans leurs secteurs respectifs tout en développant une nouvelle dynamique commerciale et un positionnement restauré sur des marchés en croissance. Son expertise de l’efficacité industrielle, acquise entre autres comme Directeur Technique & Performance de Veolia, lui a par ailleurs permis de renforcer la discipline d'excellence opérationnelle des entités sous sa responsabilité et d'améliorer sensiblement leur rentabilité et leur ROCE ces 3 dernières années. Enfin, Claude Laruelle a su faire croître significativement les résultats des activités de traitement de déchets dangereux, tout en menant une politique de gestion des investissements très rigoureuse qui a permis d’augmenter le free cash flow opérationnel de la zone.

Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2018 pour Estelle Brachlianoff et au 1er octobre 2018 pour Claude Laruelle.

La Direction de la zone Royaume-Uni et Irlande de Veolia sera par la suite assurée par Gavin Graveson, actuellement Directeur des opérations - clients municipaux et tertiaires de la région. La Direction des Entreprises de spécialité mondiale est quant à elle confiée à Jean-François Nogrette, précédemment Directeur général de SARP-SARPI, puis de Veolia Water Technologies, à compter du 1er octobre 2018.

A compter de ces dates, le Comité Exécutif de Veolia sera composé de :

_ Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia

_ Laurent Auguste, Directeur développement, innovation et marchés

_ Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe, en charge des opérations

_ Régis Calmels, Directeur de la zone Asie

_ Philippe Guitard, Directeur de la zone Europe centrale & orientale

_ Eric Haza, Directeur des affaires juridiques

_ Patrick Labat, Directeur de la zone Europe du Nord

_ Jean-Marie Lambert, Directeur des ressources humaines

_ Claude Laruelle, Directeur général adjoint, en charge des finances

_ Jean-François Nogrette, Directeur des entreprises de spécialité mondiale*

_ Helman le Pas de Sécheval, Secrétaire général.

Antoine Frérot déclare : “Je remercie vivement et très chaleureusement François Bertreau, qui a choisi de faire valoir ses droits à la retraite, et Philippe Capron, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière, pour leur action et leur contribution importante en faveur de la transformation de Veolia. Leur engagement et leur attachement à transmettre leurs savoir-faire à l’ensemble des collaborateurs de notre Groupe nous permettent aujourd’hui d’envisager notre prochaine étape avec grande confiance.”

Biographies

Née en 1972, ancienne élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des ponts et chaussées, Estelle Brachlianoff commence sa carrière dans les infrastructures de transport et a notamment travaillé auprès du Préfet de la Région Ile de France sur les questions de transport et d’urbanisme. Elle rejoint Veolia en 2005 et prend la direction des activités Nettoyage Industriel et Facilities Management dès 2007, puis dirige les activités Propreté en Ile-de-France en 2010 et enfin celles du Royaume-Uni en 2012. Depuis 2013, elle est Directeur de la zone Royaume-Uni & Irlande, membre du Comité Exécutif de Veolia. Membre du Comité du Président de la Confédération Britannique de l’Industrie (CBI), elle est Présidente de la Chambre de Commerce Franco-Britannique.

Né en 1967, ancien élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des ponts et chaussées, Claude Laruelle débute sa carrière en 1993 au sein du ministère français des Transports puis de l’Intérieur. Claude rejoint Veolia en 2000 où il exerce différentes responsabilités en France, en Amérique du Nord où il est Vice-Président Exécutif et en Asie-Pacifique, où il était notamment Directeur des opérations. Il est Directeur Technique et Performance Groupe en 2013 et depuis 2015, Directeur des Entreprises de spécialité mondiale de Veolia et membre du Comité Exécutif.

(*) Les entreprises de spécialité mondiale sont Veolia Water Technologies, SARP/SARPI – filiale spécialiste de la gestion globale des déchets dangereux et spéciaux, SEDE – filiale spécialisée dans le traitement et la valorisation des boues d’épuration et des déchets organiques et minéraux, la SADE – spécialiste de la conception, la construction et la maintenance de réseaux d’eau, et l'activité Nuclear Services de Veolia – spécialisée dans l’assainissement et le traitement des déchets nucléaires.

