Veolia va opérer la première Unité de Valorisation Énergétique de déchets en Australie

Veolia Australia & New Zealand a été sélectionné pour la gestion et la maintenance de la première unité de valorisation énergétique du pays : le projet Kwinana. Première du genre en Australie, cette installation à la pointe de la technologie produira initialement environ 40 MWh d’énergie propre, soit assez pour alimenter 50 000 foyers. Elle constituera une solution durable pour la gestion des déchets et viendra renforcer l’approvisionnement local en énergie, tout en offrant une énergie plus sûre et plus abordable.

Située à Kwinana, près de Perth, l’usine traitera 400 000 tonnes de déchets solides municipaux. L’exploitation de l’installation commencera en 2021, une fois terminée la construction réalisée par Acciona, partenaire du consortium. Plus de 800 emplois devraient être créés au cours de la phase de construction, auxquels s’ajouteront 34 postes d’exploitation permanents après la mise en service. Le projet Kwinana, dont la dimension et les capacités sont égales ou supérieures à celles de la plupart des installations du même type au Royaume-Uni, respectera les normes les plus exigeantes (les Directives Européennes sur les Émissions Industrielles), tandis que les émissions dans l’atmosphère seront surveillées par un système de mesure des émissions en continu (CEMS). Veolia assurera l’exploitation et la maintenance du projet Kwinana pendant une durée initiale de 25 ans, pour un chiffre d’affaires cumulé d’environ 450 millions de dollars australiens (~278 millions d’euros).

Le projet Kwinana est le premier projet de valorisation énergétique du pays à avoir atteint son objectif financier. Ce projet a été développé dans le cadre d’un nouveau modèle de partenariat innovant, appelé « assetco-opco ». Project Co, composé de Phoenix Energy, Macquarie Capital et DIF Infrastructure, est propriétaire des actifs. Cette entité a retenu Acciona pour la construction de l’installation et Veolia pour l’exploitation et la maintenance. Cette approche innovante s’appuie sur les compétences complémentaires de chaque partenaire en vue d’apporter des solutions durables aux collectivités locales.

« Veolia aspire aux meilleurs résultats en matière de développement durable, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos clients ou pour nos communautés, tout en contribuant à préserver le cadre de vie. Nous œuvrons chaque jour à faire des déchets une ressource précieuse et nous sommes fiers de l’expérience que nous avons acquise au fil du temps dans l’exploitation d’installations de valorisation énergétique des déchets dans le monde entier. Nous sommes ravis que ce projet d’envergure soit un pas de plus vers la sécurité et l’accessibilité énergétiques pour de nombreux foyers australiens, tout en permettant la réduction de l’impact environnemental des déchets. C’est un véritable exemple d’économie circulaire », déclare Danny Conlon, Directeur de la zone Australie & Nouvelle Zélande de Veolia.

Le projet Kwinana vient s’ajouter au bioréacteur de Veolia sur le site de Woodlawn, en Nouvelle-Galles du Sud, qui prend actuellement en charge environ 20 % des déchets organiques de Sydney et capte le méthane pour produire une énergie propre pouvant répondre aux besoins de 30 000 foyers. Autre installation : la joint-venture « Ti Tree Bioenergy Facility » de Veolia, dans le Queensland, crée suffisamment d’énergie pour alimenter 2500 foyers par an grâce à la production d’électricité verte à partir du méthane. L’usine Earthpower, en Nouvelle-Galles du Sud, est la première installation régionale de valorisation énergétique des déchets alimentaires en Australie. Elle permet à Veolia d’alimenter plus de 3600 foyers en électricité verte.

Leader de la gestion intégrée des déchets et partenaire historique des collectivités locales, Veolia propose à ses clients municipaux différentes solutions de production d’énergie basées sur la valorisation des déchets ménagers. Le Groupe exploite 63 installations de récupération d’énergie dans le monde. En France seulement, Veolia exploite 43 centrales de valorisation énergétique des déchets, soit près de 40 % des centrales actives du pays. En Australie et en Nouvelle-Zélande, nous sommes présents sur plus de 200 sites dans la région et employons 4000 personnes.

