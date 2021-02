Verallia: bénéfice net en hausse de 68%, repli limité des ventes en 2020

Paris (awp/afp) - Le groupe verrier Verallia a réalisé un bénéfice net de 209,6 millions d'euros (230,9 millions de francs suisses) en 2020, en hausse de 68%, grâce à l'amélioration de sa performance opérationnelle, au redressement des ventes de produits haut de gamme et un recul finalement limité des volumes de vente.

Le chiffre d'affaires annuel, à 2,5 milliards d'euros, accuse un repli de 1,9% dans le contexte de crise sanitaire, indique le groupe mercredi dans un communiqué.

Verallia précise qu'à périmètre et change constants, la croissance organique ressort en hausse de 2,1%.

Le chiffre d'affaires a bénéficié des hausses de prix de ventes en début d'année dans toutes les zones géographiques. Le mix produit s'est aussi amélioré au deuxième semestre.

Parallèlement la baisse des volumes vendus a été contenue à -1,8% sur l'année, après une chute de près de 8% au premier semestre, liée à un fort coup de frein dans l'activité au deuxième trimestre au moment des confinements.

Le groupe a ensuite tiré parti d'une solide reprise au troisième trimestre, alors que la fin de l'année a marqué un léger recul à nouveau, compte tenu du retour de mesures de confinement dans certains pays.

Les ventes dans les secteurs des vins et de la bière en baisse au premier semestre se sont ensuite redressées, tandis que la forte demande de pots alimentaires au premier semestre s'est maintenue ensuite, mais à un rythme toutefois moindre.

"Le pire a priori est derrière nous", a commenté le PDG de Verallia Michel Giannuzzi, lors d'une conférence téléphonique, en se disant "assez confiant" pour 2021.

Il a estimé que Verallia devrait retrouver cette année "des volumes au niveau de 2019", tablant notamment sur une "réouverture progressive, suivant les pays, des hôtels, cafés et restaurants", un secteur important pour les produits du groupe.

Verallia prévoit d'atteindre dès 2021 ses objectifs pour 2022, avec donc un an d'avance, a ajouté le PDG.

Pour soutenir la croissance, le numéro trois mondial du verre d'emballage pour les boissons et les produits alimentaires table aussi sur "des perspectives très positives au Brésil".

Le groupe a d'ores et déjà annoncé la construction d'un nouveau four au Brésil qui entrera en service en 2022, doublant ses capacités.

En Europe, les deux nouveaux fours, pour produire des bouteilles, en Italie et en Espagne sont en cours de démarrage, après un décalage lié à la crise sanitaire.

Outre ces nouvelles capacités, le groupe maintiendra parallèlement son rythme de 6 à 8 reconstructions de fours chaque année, a indiqué M. Giannuzzi.

En France, le plan de restructuration annoncé mi-2020 portant sur 150 emplois dans 7 usines est en cours d'achèvement.

Dans 6 usines sur 7, "aucun départ contraint" n'a eu lieu, a dit M. Giannuzzi.

Sur le site de Cognac, le plus concerné avec la décision de ne pas remplacer un four qui concerne 80 postes, 60 personnes ont été reclassées dans le groupe et pour les 20 autres postes supprimés, un "accompagnement jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi pérenne dans la région" a été mis en place, a précisé le PDG.

Verallia a enregistré en 2020 une progression de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, indicateur de référence pour le groupe, grâce à des économies de coûts et de l'amélioration industrielle.

L'Ebitda ajusté a atteint 626 millions d'euros (+1,7%). Pour 2021, le groupe visera environ 650 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda ajusté au-dessus de 25%, qui était son objectif à moyen terme.

afp/jh