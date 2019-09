Verallia : document d'enregistrement approuvé par l'AMF

05/09/2019 | 11:48

Verallia annonce ce jeudi matin l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF en date du 4 septembre, première étape de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



Le spécialiste de l'emballage en verre pour boissons et produits alimentaires rappelle que la réalisation définitive de l'opération est soumise à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération et à des conditions de marchés favorables.



'Ce projet d'introduction en bourse permettra à la société de renforcer sa visibilité auprès de ses clients et partenaires et de lui procurer une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures', commente son PDG Michel Giannuzzi.



