Verallia : lance son introduction en bourse

23/09/2019 | 08:45

Verallia annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A).



La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixée entre 26,50 euros et 29,50 euros par action.



L'opération porte sur la cession d'un nombre maximum de 34 377 363 actions existantes (soit environ 911 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre).



L'option de surallocation porte sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Horizon Parent Holdings, représentant un maximum de 9,8 % du nombre cumulé d'actions cédées initiales, soit un maximum de 3 373 585 actions cédées supplémentaire.



La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 2 octobre 2019 à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats par Internet. La clôture du placement global est prévue à 13h (heure de Paris) le 3 octobre 2019.



