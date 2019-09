Verallia lance son projet de cotation à la Bourse de Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballage en verre Verallia a annoncé jeudi le lancement de son projet d'introduction à la Bourse de Paris. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé son document d'enregistrement le 4 septembre 2019.

"La réalisation définitive de cette opération est soumise à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération et à des conditions de marchés favorables", précise dans un communiqué l'ancienne filiale de Saint-Gobain.

"Ce projet d'introduction en bourse permettra à la société de renforcer sa visibilité auprès de ses clients et partenaires et de lui procurer une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance futures", explique dans le communiqué Michel Giannuzzi, le PDG de Verallia.

Apollo et la Banque Publique d'Investissement (Bpifrance), à travers leur holding commune, conserveront le contrôle du groupe, indique Verallia. Le groupe "a par ailleurs l'intention de refinancer sa dette concomitamment à son introduction en bourse afin de réduire le coût moyen de son financement (avant impôts) à environ 2%".

Pour l'année 2019, Verallia vise une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% et un EBITDA ajusté d'environ 610 millions d'euros. Il prévoit d'atteindre un ratio endettement financier net sur excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté d'environ 2,7 fois au 31 décembre 2019.

Verallia entend distribuer en 2020 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 un dividende annuel d'un montant de 100 millions d'euros.

