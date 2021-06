Verallia : Horizon Investment détient moins de 20% du capital

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Horizon Investment Holdings a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 juin 2021, les seuils de 25% et 20% du capital et des droits de vote de la société Verallia et détenir 22 477 896 actions Verallia représentant autant de droits de vote, soit 18,23% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Verallia hors marché dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



