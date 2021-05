Verallia : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l'assemblée générale du 15 juin 2021

Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA):

Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19 et des mesures sanitaires et légales mises en œuvre afin de freiner la propagation du virus sur le territoire français, le Conseil d’administration a pris la décision, conformément aux dispositions légales et réglementaires spécifiques en vigueur, de tenir à huis clos l’assemblée générale mixte des actionnaires convoquée pour le mardi 15 juin 2021 à 14 heures, au siège social de la Société : Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France.

Les modalités de participation à l’assemblée générale et d’exercice des droits des actionnaires sont décrites dans la brochure de convocation. L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 mai 2021, bulletin numéro 55. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ainsi qu’au journal d’annonces légales La Loi du 28 mai 2021.

Les informations et documents relatifs à l’assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires pourront consulter sur le site Internet de la Société (https://www.verallia.com/investisseurs/information-reglementee, sous-section Assemblée Générale 2021) les documents d’information préparatoire à cette assemblée générale.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Société pour être informés des dernières communications.

À propos de Verallia - Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com

