Verallia : objectif d'EBITDA ajusté remonté pour 2021

Verallia estime que son EBITDA ajusté 2021, attendu en forte progression par rapport à celui de l'année précédente, devrait atteindre un montant d'environ 675 millions d'euros (contre 650 millions initialement anticipé en février).



Sous réserve de l'absence de nouveaux confinements généralisés, la bonne performance de l'activité au premier semestre 2021 devrait lui permettre d'atteindre environ 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de retrouver en 2021 le niveau de volumes atteint en 2019.



Au premier semestre, le verrier affiche un résultat net de 133 millions d'euros, contre 79 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté en hausse de 15,4% à 345 millions pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,2% à 1,33 milliard (+7,7% en organique).



