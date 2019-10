Verallia : progresse dans les premiers échanges

04/10/2019 | 09:30

Dans ses premières minutes de cotation à la Bourse de Paris, l'action Verallia, le spécialiste du verre alimentaire, se maintenait au-dessus du prix de référence de son introduction en Bourse.



Pour mémoire, le prix de référence de l'action a été fixé hier à 27 euros, soit dans la moitié inférieure de la fourchette estimative, qui allait de 26,5 à 29,5 euros.



A son cours actuel, Verallia capitalise un peu plus de 3,2 milliards d'euros. Son principal actionnaire reste le fonds américain Apollo, via son véhicule Horizon Parents Holdings, qui détient un peu plus de 60% du capital après avoir cédé des titres à l'occasion de cette IPO, réalisée sans augmentation de capital.





