PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballages en verre Verallia a relevé mardi sa prévision de résultat pour cette année, après une forte progression de son chiffre d'affaires et de ses marges au premier semestre, à la faveur notamment de la hausse des prix.

Le groupe a indiqué qu'il s'attendait désormais à un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 1,1 milliard et 1,25 milliard d'euros pour l'exercice entier, alors qu'il tablait auparavant sur un montant "supérieur" à 1 milliard d'euros. Il a également confirmé son objectif de dégager une croissance de ses revenus supérieure à 20% cette année.

"Nous restons confiants sur nos différents marchés qui bénéficient de solides fondamentaux pour les semestres à venir et sur le long terme. Les très bons résultats du premier semestre 2023 illustrent plus que jamais la force et la validité du modèle d'affaire de croissance profitable de Verallia, s'appuyant sur une croissance organique régulière, un spread d'inflation positif et une réduction annuelle des coûts de production cash (PAP) de 2%", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Au premier semestre, le bénéfice net de Verallia a augmenté de 78,8%, à 310,8 millions d'euros, contre 173,8 millions d'euros un an plus tôt.

En parallèle, l'Ebitda ajusté de l'ancienne filiale de Saint-Gobain a bondi de plus de moitié à 659 millions d'euros, contre 425,4 millions d'euros au premier semestre de l'an dernier. Il fait ressortir une marge en forte hausse, à 30,8% contre 26% un an plus tôt.

Le groupe a indiqué qu'il avait bénéficié sur la période d'une inflation de ses coûts de production inférieure aux estimations initiales, d'une augmentation de ses prix et d'un "mix produits positif".

Le chiffre d'affaires a bondi de 30,7%, à 2,14 milliards d'euros, contre 1,64 milliard d'euros un an plus tôt.

La croissance des revenus sur une base organique, soit à taux de change et périmètre constants, s'est établie à 28,6% pour les six premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 99 jbatteau@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VERALLIA:

https://www.verallia.com/investisseurs/communiques-et-elements-financiers/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2023 13:12 ET (17:12 GMT)