Verallia valorisé entre 4,9 mds et 5,3 mds d'euros pour son IPO à Paris

(Actualisation: précisions sur le montant maximal de l'IPO et la date de début des négociations)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballages en verre Verallia a annoncé lundi avoir fixé la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse (IPO) entre 26,50 euros et 29,50 euros par action. Le prix de l'offre valorise Verallia entre 4,9 milliards et 5,3 milliards d'euros, a précisé le groupe.

En cas de d'exercice intégral de l'option de surallocation et sur la base du haut de la fourchette indicative, le montant total de l'IPO pourrait atteindre environ 1 milliard d'euros, a précisé le président-directeur général de Verallia, Michel Giannuzzi, lors d'une conférence téléphonique.

L'offre initiale portera sur la cession par Horizon Parent Holdings d'un nombre maximum de 34.377.363 actions existantes, représentant environ 911 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, a précisé l'ancienne filiale de Saint-Gobain dans un communiqué.

Horizon Parent Holdings est détenu à 90% par une filiale du fonds d'investissements Appollo Global Management et à hauteur de 10% par Bpifrance Participations.

L'offre prévoit une option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Horizon Parent Holdings, "représentant un maximum de 9,8% du nombre cumulé d'actions cédées initiales, soit un maximum de 3.373.585 actions cédées supplémentaires (sur la base d'un prix de l'offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre)", a précisé Verallia.

A l'issue de l'opération, 60,6% du capital de Verallia sera détenu par Horizon Parent Holdings, tandis qu'environ 20% du capital sera public, a précisé le groupe.

7,3% du capital aux mains de Bpifrance

Bpifrance Participations s'est engagé à participer à l'offre à hauteur de 40 millions d'euros, ce qui devrait lui conférer une participation supplémentaire et en direct en 1,3%. Au terme de l'opération, Bpifrance détiendrait au total, en direct et par le biais de sa participation dans Horizon Parent Holdings, 7,3% de Verallia.

La société d'investissement brésilienne, Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas (BWSA), s'est engagée à hauteur de 275 millions d'euros, ce qui porterait sa participation à plus de 7%.

Sur la base du bas de la fourchette et avant surallocation, la participation de BWSA atteindrait 8,8%, tandis qu'elle s'établirait à 7,9% sur la base du haut de la fourchette et après surallocation, a précisé Michel Giannuzzi. En tant que deuxième actionnaire de référence, BWSA obtiendra un siège au conseil d'administration de Verallia.

Selon le document détaillant les conditions de l'IPO, Horizon Parent Holdings et Bpifrance Participations ont signé un engagement de conservation de 180 jours calendaires, tandis que BWSA et les dirigeants de Verallia, dont Michel Giannuzzi, sont engagés pour 365 jours calendaires.

Première cotation prévue le 4 octobre

La clôture de l'offre à prix ouvert, qui est destinée principalement aux personnes physiques en France, est prévue le 2 octobre et celle du placement global le 3 octobre.

Le début des négociations des actions existantes de Verallia sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est prévu le 4 octobre sur une ligne de cotation intitulée "Verallia Promesses", a précisé le groupe. Les négociations ouvertes sur le marché débuteront le 8 octobre, après le règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global.

L'introduction en Bourse a pour objectif de renforcer la visibilité de Verallia auprès de ses clients et partenaires et de lui procurer "un peu plus de flexibilité" pour procéder à des acquisitions, quelles soient en numéraire ou en numéraire et actions, a expliqué Michel Giannuzzi. "Toutes les géographies sont potentiellement intéressantes", mais le groupe n'a pas l'intention de diversifier ses activités, a ajouté le dirigeant.

Pour l'année 2019, Verallia vise une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% et un EBITDA ajusté d'environ 610 millions d'euros. Il prévoit d'atteindre un ratio endettement financier net sur excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté d'environ 2,7 fois au 31 décembre 2019.

Verallia entend distribuer en 2020, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un dividende annuel d'un montant de 100 millions d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire