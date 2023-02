Verallia (verre) voit son bénéfice augmenter de 43% malgré la flambée du gaz

Paris (awp/afp) - Verallia, troisième producteur mondial de bouteilles et emballages en verre, a annoncé mercredi une hausse de 43% de son bénéfice net en 2022, à 356 millions d'euros, permise par la couverture des coûts de l'énergie, assortie de hausses régulières de ses tarifs.

"L'an passé, nous avons bénéficié de notre couverture des coûts de l'énergie, organisée sur trois ans, qui nous a permis d'encaisser les hausses de prix", a indiqué à l'AFP le nouveau directeur général du groupe, Patrice Lucas.

Premier fabricant de bouteilles en Europe, Verallia a vu son chiffre d'affaires progresser de 25%, à 3,35 milliards d'euros, l'an passé, bénéficiant notamment de bonnes ventes pour les vins pétillants et le champagne.

Le groupe ne dévoile pas l'ampleur de la hausse globale de ses coûts de production. Avec 63 fours verriers dans le monde, il s'est retrouvé aux premières loges de la flambée historique des prix du gaz.

Verallia a équilibré la situation en transférant une partie de ses surcoûts à ses clients, avec deux hausses de tarifs générales en Europe (+10% au premier trimestre 2022 et +15% au deuxième), suivies "d'ajustements" tarifaires sur certains produits au 4e trimestre, a indiqué M. Lucas.

Le groupe a aussi réduit de 2,1% ses coûts sur ses chaînes de fabrication par l'automatisation ou l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail.

"Nous sommes très satisfaits, nos résultats illustrent la pertinence de notre stratégie face à la situation inédite à laquelle nous avons été confrontés", a ajouté le directeur général qui a pris ses fonctions en pleine tempête, en mai 2022. Recruté en 2017, M. Lucas, 55 ans, a mené sa carrière chez Michelin, Valeo et Tarkett.

Pour 2023, les coûts énergétiques devraient "être du même ordre de grandeur que ceux de 2022", a indiqué le dirigeant, qui "voit l'inflation ralentir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année".

Verallia a réduit ses émissions de CO2 (scope 1 et 2) de 2,7% l'an passé par rapport à 2021, notamment via l'augmentation de 0,7% de son taux d'utilisation de verre recyclé, passé à 55,7% contre 55% en 2021 et 51,6% en 2020.

L'objectif est de parvenir à 59% en 2025 pour réaliser ses objectifs climatiques.

Pour 2023, il prévoit la mise en service à Cognac (Sud-ouest) d'un premier four électrique, qui lui permettra de réduire de 60% ses émissions par rapport à un four traditionnel.

