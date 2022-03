Verdict de l'investissement Column-Q1 : "Pas bon, mais pas horrible" : McGeever

Après avoir enduré un choc des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la hausse des taux d'intérêt et le plongeon du marché obligataire américain, ainsi que des fluctuations divergentes sauvages des actions et des matières premières, les investisseurs seront heureux de voir le retour du premier trimestre.

Mais le portefeuille de référence à long terme "60-40", composé d'actions et de titres à revenu fixe, a raisonnablement bien résisté. Cela s'explique par le fait que la majeure partie de la douleur est venue du côté des obligations, plus petites, du portefeuille, et que le rebond remarquable du côté des actions, plus importantes, à la fin du trimestre, a considérablement réduit les pertes globales.

Selon Barry Gilbert de LPL Financial à Boston, un portefeuille simple pondéré à 60 % par le S&P 500 et à 40 % par l'indice obligataire américain global Bloomberg a perdu environ 4 % entre janvier et mars.

Ce n'est "que" la 19e plus mauvaise performance sur 185 trimestres depuis 1976, date à laquelle l'indice obligataire global a été lancé. Il y a eu 47 trimestres de "baisse" au total, le pire de tous étant celui de la fin 2008, où les pertes ont dépassé 11 %.

La baisse moyenne de ces trimestres "baissiers" est d'environ 4 %, soit à peu près là où le portefeuille clôturera le trimestre en cours.

"Le premier trimestre a été un grand choc pour les investisseurs. Mais si vous regardez le 60-40, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas horrible", a déclaré Gilbert. "Nous avons été un peu gâtés par le long marché haussier des obligations et parfois les gens oublient que les obligations ont aussi un risque."

Gilbert note que l'indice global comprenant les obligations du Trésor, les obligations d'entreprises de première qualité et les obligations adossées à des créances hypothécaires est en baisse d'environ 6 %, en passe de connaître le troisième pire trimestre depuis 1976. Le rendement total du S&P 500 est en baisse d'environ 2,5 %.

D'autres coupes du marché obligataire américain montrent que le premier trimestre a été tout aussi morose sur le plan historique. L'indice Bank of America Treasuries a perdu 6 % et l'indice des obligations d'entreprises a perdu 9 %, tous deux les pires depuis au moins 25 ans.

Performance des actions et des obligations au 1er trimestre

Joe LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez Natixis, note qu'un indice des obligations du Trésor à deux ans, mesuré par son rendement total hebdomadaire par rapport à l'année précédente, a connu sa plus forte chute, pire encore que les déroutes du marché obligataire du début des années 1980 et de 1994.

Les rendements ont suffisamment augmenté, et il est peut-être temps d'acheter.

"Une personne courageuse s'engagerait sur le long terme. Le marché prévoit un resserrement important de la Fed, probablement trop important. La pente de la courbe me donne confiance dans le fait que le front-end va se redresser à un moment donné. Peut-être plus tôt que tard", a-t-il déclaré.

Historique du Trésor américain à 2 ans

DES RAYONS DE LUMIÈRE

Si l'investisseur 60-40 ressent un quelconque soulagement en ce moment, c'est grâce au rebond des actions. Pas plus tard que le 15 mars, le S&P 500 était en baisse de 14 % depuis le début de l'année et le 14 mars, le Nasdaq a confirmé un marché baissier, en baisse de 20 % depuis son sommet de novembre.

Le S&P 500 est revenu à moins de 5 % du sommet historique qu'il a atteint le 4 janvier.

Le tableau était similaire à l'échelle mondiale. Le MSCI World terminera le trimestre en baisse d'environ 4 %, sa pire performance depuis le crash de la pandémie il y a deux ans. Mais il était également en baisse de 14 % il y a deux semaines, et sur les 47 trimestres négatifs depuis la fin des années 1980, il y a eu 21 baisses plus importantes.

Les valorisations ont baissé et sont plus proches - bien que toujours au-dessus - des moyennes à long terme, et l'histoire suggère que les actions rebondissent généralement après que le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé sous le rendement à deux ans, comme cela s'est brièvement produit mardi.

Les risques de récession augmentent sans aucun doute et les courbes inversées sur les marchés des taux et des obligations le confirment. Mais une contraction imminente n'est pas dans les cartes, ce qui donne aux investisseurs la possibilité de pousser les actions à la hausse.

"Dans l'ensemble, nous trouvons qu'il y a trop de négativité plutôt que trop de complaisance sur les marchés, et nous restons avec une position pro-risque dans notre portefeuille modèle", ont écrit les stratèges de JP Morgan mercredi.

Les analystes d'UBS ont l'obligation de noter que depuis 1965, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 8 % au cours des 12 mois suivant une inversion de la partie 2s/10s de la courbe de rendement américaine.

Les stratèges de Truist IAG calculent que le rendement moyen est de 11 %, sur la base des sept inversions précédentes remontant à 1978.

Corrections du S&P 500

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).