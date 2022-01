Verily, la société d'Alphabet, signe un accord pluriannuel avec L'Oréal sur la peau, alors que les pertes augmentent

Verily s'est attiré les critiques de ses anciens dirigeants, qui lui reprochaient de signer des accords de recherche ponctuels et tape-à-l'œil au lieu de s'attacher à attirer des abonnés réguliers à ses logiciels de recherche clinique et de gestion des maladies.

Les critiques ont déclaré que l'approche de Verily l'a laissé avec des revenus intermittents et plus loin de générer des bénéfices.

L'année dernière, Verily a enregistré des revenus d'environ 400 millions de dollars, selon une source informée des chiffres. Plus d'un quart du chiffre d'affaires provenait de l'activité à faible marge bénéficiaire consistant à administrer des tests COVID-19 pour des organisations extérieures, et les pertes globales de Verily se sont considérablement creusées par rapport à 2020, a précisé la source.

L'entreprise ne publie pas ses résultats financiers et a refusé de les commenter.

Elle a également refusé de divulguer les termes de ce qu'elle a appelé un "partenariat stratégique pluriannuel et une collaboration de recherche" avec L'Oréal. Mais les plans du projet comprennent à la fois un composant logiciel à long terme et le co-développement d'un nouveau service de téléassistance pour les dermatologues et les consommateurs. Cet accord est le premier que Verily conclut avec une société de produits de beauté et fait suite à des années de discussions avec L'Oréal.

La société sœur Google, qui teste un outil d'intelligence artificielle pour identifier les problèmes de peau (https://www.reuters.com/article/ctech-us-tech-fitzpatrick-exclusive-idCAKCN2DU0UA-OCATC), n'est pas impliquée, selon les dirigeants.

Le Dr Amy Abernethy, l'une des présidentes de Verily, a déclaré que le programme d'études cliniques qu'elle supervise sous-tendrait un examen longitudinal des problèmes de peau et des environnements et comportements susceptibles de les affecter. Les résultats pourraient faciliter le développement de diagnostics et d'options de traitement.

La technologie existante a du mal à différencier les problèmes de peau d'apparence similaire, a déclaré Mme Abernethy, qui a travaillé en étroite collaboration avec des patients atteints de cancer de la peau.

En travaillant ensemble, l'objectif des deux sociétés est de "permettre à chaque personne d'accéder aux informations les plus complètes et les plus personnalisées sur la gestion de sa peau", a déclaré Barbara Lavernos, directrice générale adjointe de L'Oréal.

L'accord de Verily fait suite à un partenariat similaire dévoilé en août dernier avec Colgate-Palmolive Co pour étudier la santé bucco-dentaire.