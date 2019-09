Verimatrix : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Regulatory News:

Verimatrix (Euronext Paris : VMX), auparavant connu sous le nom d'Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications, annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son rapport financier semestriel au 30 juin 2019. Le rapport peut être consulté sur le site Internet de la société : https://www.verimatrix-finance.com/.

Dans son rapport financier semestriel, après finalisation de la première consolidation de Verimatrix, Inc. et de l’examen limité des comptes par les commissaires aux comptes, la Société publie, pour le premier semestre 2019, des résultats IFRS (opérationnel et net) meilleurs que reportés lors de la publication du 29 juillet tandis que les résultats pro forma ajustés demeurent globalement inchangés.

(en milliers de dollars) Résultat opérationnel (IFRS) Résultat net (IFRS) EBITDA pro forma Reporté le 29 juillet 2019 (6 037) (6 460) 10 015 Finalisation estimation provision pour restructuration Verimatrix, Inc. 608 608 Finalisation calcul impôts différés Verimatrix, Inc. au 30 juin 2019 141 Reclassement gains/pertes de change d'opérationnel à financier (201) (201) Constatation provision pour indemnité d'assurance à recevoir 150 150 150 Chiffres définitifs (5 480) (5 561) 9 964

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 : 15 octobre 2019 (après bourse)

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

