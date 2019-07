Verimatrix : annonce des résultats solides pour le 1er semestre 2019 0 29/07/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 32,5 millions de dollars : chiffre d’affaires consolidé (IFRS) au T2 2019, +162 % sur un an, porté par le revenu incrémental issu de l’acquisition de Verimatrix, Inc. en février 2019

60,8 millions de dollars : chiffre d’affaires pro forma 1 ajusté 2 au S1 2019

+68% : croissance de l’EBITDA 2 pro forma au S1 2019 à 10.0 millions de dollars (16,5% du CA) contre 5,7 millions de dollars au S1 2018

Nouvelle organisation, rationalisation et plan de synergies de coûts pleinement mis en œuvre

Synergies de coûts prévues à 12,5 millions de dollars sur une base annuelle, soit 25% au-dessus des objectifs

Objectifs révisés à la hausse : 2019 : priorité à l’intégration de Verimatrix, Inc. et à la réalisation des premières synergies de coûts supérieures aux attentes 2021 : chiffre d’affaires de 150 millions de dollars et marge d’EBITDA de 26,5 % 3

Regulatory News: Verimatrix (Euronext Paris : VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d’analyse qui protègent les appareils, services et applications, publie aujourd’hui ses résultats IFRS consolidés non audités et ses résultats pro forma ajustés non audités pour le semestre clos le 30 juin 20194. (en milliers de dollars) S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires pro forma ajusté 60,793 58,530 EBITDA pro forma 10,015 5,952 Chiffre d'affaires consolidé IFRS 52,874 22,492 Résultat opérationnel IFRS (6,037 ) 803 Résultat opérationnel ajusté 11,142 2,670 Commentant ces résultats, Amedeo D’Angelo, Président-directeur général de Verimatrix, déclare : « Le premier semestre 2019 a été particulièrement intense. Après avoir finalisé l’acquisition de Verimatrix le 28 février, nous avons mis en place, le 1er avril, notre nouvelle organisation afin de combiner nos forces et tirer le meilleur de notre expertise en matière de sécurité et de notre portefeuille de solutions qui couvre différents secteurs d’activité en pleine transition vers des solutions de sécurité basées sur une approche logicielle et sur le Cloud. En même temps, nous avons bénéficié de la croissance retrouvée de Verimatrix, Inc. qui avait enregistré une performance inhabituellement faible au premier trimestre, tout en capitalisant sur la dynamique de croissance des activités historiques d’Inside Secure. Au cours du premier semestre, nous avons exploité nos positions respectives pour continuer à répondre aux nouveaux besoins en matière de sécurité qui ne cessent d’apparaître dans l’industrie du Divertissement tout en tirant parti de notre portefeuille différencié et avancé de produits de Silicon IP pour satisfaire la demande sur des marchés en croissance tels que les centres de données, les réseaux et l’Internet des objets. Après avoir réalisé un examen approfondi de notre plan de synergies de coûts, nous l’avons mis en œuvre plus rapidement qu’anticipé et en dépassant notre objectif. Notre organisation est désormais en place et nous prévoyons de générer 12,5 millions de dollars de synergies des coûts sur une base annuelle à partir de 2020. Enfin, notre nouvelle dénomination sociale Verimatrix illustre plus que jamais une vision et une offre de solutions élargies pour offrir à nos clients la meilleure proposition de valeur dans la sécurité tout en saisissant les opportunités commerciales afin de constituer un acteur de premier plan dans les solutions de sécurité basées sur une approche logicielle ». Résultats financiers - Chiffres clés Pro forma Ajusté IFRS Activité stratégique Société (en milliers de dollars) S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 (en milliers de dollars) 2013 2013 2013 2013 Chiffre d'affaires 57,245 56,724 60,793 58,530 52,874 22,492 Marge brute 47,225 47,303 49,402 48,364 44,452 20,764 En % du chiffre d'affaires 82.5 % 83.4 % 81.3 % 82.6 % 84.1 % 92.3 % Charges opérationnelles (43,192 ) (45,895 ) (43,316 ) (45,999 ) (50,489 ) (19,961 ) Résultat opérationnel 4,033 1,407 6,086 2,364 (6,037 ) 803 En % du chiffre d'affaires 7.0 % 2.5 % 10.0 % 4.0 % -11.4 % 3.6 % Résultat net consolidé des activités poursuivies (i) - - - - (8,110 ) 1,803 Résultat net consolidé des activités non poursuivies (ii) - - - - 1,650 - Résultat net consolidé (i) + (ii) - - - - (6,460 ) 1,803 EBITDA 7,676 4,709 10,015 5,952 - - En % du chiffre d'affaires 13.4 % 8.3 % 16.5 % 10.2 % - - Base de préparation Inside Secure (rebaptisé Verimatrix suite au vote des actionnaires le 24 juin 2019) a finalisé l’acquisition de Verimatrix, Inc le 28 février 2019. Verimatrix (la « Société ») a préparé ses résultats conformément aux normes IFRS (qui incluent 4 mois d’activité de Verimatrix, Inc. en 2019 et aucun en 2018). Les commentaires sur les résultats IFRS du premier semestre 2019 – du chiffre d’affaires au résultat opérationnel - sont présentés à l'Annexe 1 et le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie consolidés IFRS sont présentés à l'Annexe 2 du présent document. La Société a également préparé ses résultats pro forma non audités comme si l’acquisition de Verimatrix, Inc. était intervenue le 1er janvier afin de permettre une comparaison en glissement annuel des activités réunies tout en reflétant la nouvelle organisation mise en œuvre en avril 2019. Les données pro forma sont « ajustées » selon IFRS dans la mesure où, conformément à la communication financière antérieure de la Société, elles excluent (i) les retraitements non récurrents du chiffre d’affaires liés à l’affectation du coût d’acquisition aux actifs et passifs identifiables (« purchase accounting », produits constatés d’avance), (ii) l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, (iii) les éventuelles dépréciations des écarts d’acquisition, (iv) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (v) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et cessions conduites par la Société. Les définitions des mesures ajustées figurent en Annexe 3. Deux divisions : Logiciels et (ii) Silicon IP et Protocoles sécurisés Suite à l’acquisition de Verimatrix, Inc., et depuis le 1er avril 2019, la Société est réorganisée autour deux divisions (business units) qui constituent son cœur d’activité : (i) Logiciels et (ii) Silicon IP et Protocoles sécurisés, chacune étant dotée de ressources propres en matière de R&D, de marketing produit et de forces de vente. Les fonctions support sont partagées entre les deux divisions et le programme de licence de brevets NFC de la Société demeure géré au niveau corporate. La division Logiciels regroupe les lignes de produits suivantes : (a) ligne de produits Protection des contenus et des applications d’Inside Secure, (b) les solutions d’accès conditionnel de Verimatrix, déployées sous forme de licence pour l’utilisation sur site ou pour l’utilisation de logiciels en tant que service (SaaS), Verimatrix assurant dans certains cas la gestion du service hébergé, et (c) l’offre SaaS d’analyse de big data de Verimatrix. La division Silicon IP et Protocoles sécurisés fournit des éléments de propriété intellectuelle semi-conducteurs (composants « IP »), des outils logiciels et des solutions de provisioning, permettant aux fabricants de semi-conducteurs, et aux sociétés sans usine, aux fabricants de terminaux mobiles et aux intégrateurs de logiciels de sécurité de répondre aux besoins critiques en matière d’authentification, de communication sécurisée, de protection de l’information et de la vie privée des utilisateurs pour l’Internet des objets et les marchés de la sécurité des réseaux. 1- Résultats pro forma : du chiffre d’affaires à l’EBITDA Chiffre d’affaires pro forma ajusté du T2 2019 et du S1 2019 Chiffre d’affaires pro forma ajusté par division : (en milliers de dollars) T2-2019 T2-2018 T2 2019

vs. T2 2018 S1-2019 S1-2018 S1 2019

vs. S1 2018 Business unit - Logciels 27,475 23,709 16% 46,870 44,348 6% Business unit - Silicon IP 5,856 6,279 -7% 10,375 12,376 -16% Chiffre d'affaires pro forma ajusté de l'activité stratégique 33,331 29,988 11% 57,245 56,724 1% Licences de brevets NFC 1,806 - 3,548 1,806 - Chiffre d'affaires pro forma ajusté 33,331 31,794 5% 60,793 58,530 4% Chiffre d’affaires pro forma ajusté du T2 2019 Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires pro forma ajusté est ressorti à 33,3 millions de dollars, en hausse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2018, avec 10,4 millions de dollars provenant des activités d’Inside Secure et 23,0 millions de dollars des activités de Verimatrix. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 n’intègre aucune contribution du programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets (au deuxième trimestre 2018, cette contribution s’élevait à 1,8 million de dollars). Comme prévu, le chiffre d’affaires de Verimatrix a connu une forte progression au cours du 2e trimestre 2019 (+61%), compensant largement la faible performance du 1er trimestre 2019 et permettant à la Société de renouer avec la croissance sur un an glissant. Sur le trimestre en cours, le chiffre d’affaires de Verimatrix a progressé de 18 % par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires pro forma ajusté des activités stratégiques s’établit à 33,3 millions de dollars, en hausse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2018, porté principalement par la progression de 16 % de la division Logiciels. Au deuxième trimestre, la division Logiciels a enregistré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 27,5 millions de dollars. Cette croissance à deux chiffres s’appuie principalement sur la performance de la ligne de produits accès conditionnel. Dans l’industrie du Divertissement, les positions solides des deux sociétés réunies dans la Protection des contenus ont favorisé un accroissement des royalties et des revenus de maintenance auprès de la base clients sur les segments des décodeurs sans carte et des solutions OTT (« over-the-top ») MultiRights. La Société a également signé un premier contrat majeur sur le segment de l’authentification forte auprès de l’un de ses clients en Europe pour le marché des Centres de données et du Facilities Management. Ce contrat porte sur la technologie de serrure intelligente qui s’ouvre au moyen d’un téléphone équipé de NFC. Au deuxième trimestre 2019, la division Silicon IP a généré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 5,9 millions de dollars, en baisse de 7% par rapport au deuxième trimestre 2018, période durant laquelle la division avait enregistré une performance très soutenue. Avec une croissance de 31% par rapport au premier trimestre 2019, la division Silicon IP a continué de bénéficier d’une dynamique commerciale solide tant auprès de ses clients existants qu’auprès de nouveaux clients, en tirant parti de son portefeuille différencié de produits de pointe et de son positionnement solide, en particulier sur les marchés des réseaux et du stockage. Chiffre d’affaires pro forma ajusté du S1 2019 Sur une base pro forma et ajustée, le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 est ressorti à 60,8 millions de dollars, en hausse de 4 % par rapport au premier semestre 2018, avec 23,6 millions de dollars issus des activités historiques d’Inside Secure (+5 %) et 37,2 millions de dollars provenant des activités historiques de Verimatrix (+3%). Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 intègre la contribution de 3,5 millions de dollars du Programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets (contre 1,8 million de dollars au premier semestre 2018). Le chiffre d’affaires pro forma ajusté des activités stratégiques s’est élevé à 57,2 millions de dollars, en hausse de 1% par rapport au premier semestre 2018, la progression de la division Logiciels (+6%) se trouvant en partie compensée par celle de la division Silicon IP pénalisée par une base de comparaison défavorable. Au premier semestre 2019, la division Logiciels a enregistré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 46,9 millions de dollars, en hausse de 6% par rapport à 2018, la Société étant parvenue à compenser la performance exceptionnellement faible enregistrée par Verimatrix, Inc. au premier trimestre 2019. La Société a principalement tiré parti de la solide position dans l’industrie du Divertissement pour aider ses clients à protéger le contenu qu’ils diffusent à travers de nouvelles plates-formes d’accès et de nouveaux systèmes d’exploitation. La division Silicon IP a généré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 10,4 millions de dollars au premier semestre 2019, en recul par rapport à l’année dernière essentiellement du fait de l’absence de royalties du client historique de la Société aux États-Unis qui avait généré 1,5 million de dollars au premier semestre 2018 avant de disparaître au cours de l’exercice. Au premier semestre 2019, la Société a maintenu une forte dynamique commerciale, grâce à un portefeuille de produits qui permet à ses clients de relever les nouveaux défis en matière de sécurité. La Société a notamment signé de nouveaux contrats de licence avec des clients existants d’envergure, soit dans le cadre de nouvelles générations de leurs produits, soit pour intégrer les technologies de sécurité embarquée de la Société dans leur offre de produits. Pro forma (en milliers de dollars) S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 60,793 58,530 Marge brute ajustée 49,402 48,364 En % du chiffre d'affaires 81.3 % 82.6 % Frais de recherche et développement (16,756 ) (19,011 ) Frais commerciaux et de marketing (15,345 ) (17,132 ) Frais généraux et administratifs (11,117 ) (9,795 ) Autres produits / (charges) opérationnels, nets (98 ) (61 ) Total charges opérationnelles ajustées (43,316 ) (45,999 ) Résultat opérationnel ajusté des activités poursuivies 6,086 2,364 EBITDA 10,015 5,952 Marge brute ajustée pro forma Sur une base pro forma, la marge brute ajustée s’est établie à 49,4 millions de dollars pour le premier semestre 2019, contre 48,4 millions de dollars au premier semestre 2018. En excluant la contribution du programme de licence de brevets NFC, la marge brute ajustée des activités stratégiques est restée globalement stable à 47,2 millions de dollars. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute a connu un léger recul de 83,4% à 82,5% au premier semestre 2019, du fait du mix produit. Charges opérationnelles ajustées pro forma Sur une base pro forma, les charges opérationnelles ont été ramenées de 46,0 millions de dollars au premier semestre 2018 à 43,3 millions de dollars au premier semestre 2019, la Société ayant récolté les premiers fruits du plan de synergies de coûts mis en œuvre au deuxième trimestre 2019 et ayant également bénéficié d’une appréciation du dollar par rapport à l’euro. Après la mise en place de sa nouvelle organisation le 1er avril 2019, la Société a exécuté son plan de rationalisation au deuxième trimestre 2019, tout en préservant ses capacités stratégiques en matière de R&D, de ventes et de marketing pour investir dans sa croissance future. L’impact de la réduction des charges opérationnelles réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du plan est estimée à 1,5 million de dollars sur le premier semestre 2019 (hors charges de restructuration ponctuelles – voir ci-dessous). Par ailleurs, la Société a bénéficié de l’appréciation du dollar US au premier semestre 2019 (parité moyenne de 1,1298 USD pour 1 EUR) par rapport à 2018 (parité moyenne : 1,2108 USD) qui a conduit à une diminution estimée à 1,2 million de dollars des charges opérationnelles libellées en euros. Résultat opérationnel ajusté pro forma et EBITDA pro forma Le résultat opérationnel pro forma a été multiplié par 2,6 à 6,1 millions de dollars au premier semestre 2019 par rapport à 2018, du fait de l’effet de levier opérationnel, des premiers effets du plan de synergies de coûts et d’une parité EUR/USD plus favorable. L’EBITDA pro forma s’est élevé à 10,0 millions de dollars au premier semestre 2019 contre 6,0 millions de dollars au premier semestre 2018, en croissance de 68%. La marge d’EBITDA pro forma a augmenté de plus de 600 points de base en glissement annuel à 16,5% du chiffre d’affaires. 2- Résultat opérationnel et résultat net IFRS impactés par des coûts ponctuels et des charges sans impact sur la trésorerie (en milliers de dollars) 6 mois

2019 6 mois

2018 Résultat opérationnel ajusté 11,142 2,670 Amortissement et dépréciation d'actifs reconnus lors d'acquisitions

d'activités et/ou d'entreprises (éléments sans impact sur la trésorerie) (2,455 ) (1,150 ) Coûts liés aux acquisitions (2,908 ) (491 ) Coûts de restructuration (4,492 ) 41 Dépréciation d'actifs non utilisés (6,779 ) - Paiements fondés sur des actions (545 ) (267 ) Résultat opérationnel (6,037 ) 803 Produits / (charges) financiers, nets (2,158 ) 1,437 Charges d'impôts sur le résultat 85 (437 ) Résultat net des activités poursuivies (i) (8,110 ) 1,803 Résultat net des activités non poursuivies (ii) 1,650 - Résultat net consolidé (6,460 ) 1,803 (*) hors amortissement et dépréciation d'actifs reconnus lors d'acquisitions d'activités et/ou d'entreprises. Eléments sans impact sur la

trésorerie Les sommes peuvent différer des totaux en raison des arrondis. Résultat opérationnel La Société a généré une perte opérationnelle consolidée de 6,0 millions de dollars au premier semestre 2019, contre un bénéfice opérationnel de 0,8 million de dollars au premier semestre 2018. La perte opérationnelle est due principalement aux éléments suivants : une charge ponctuelle relative aux coûts d’acquisition de Verimatrix, Inc. pour 2,9 millions de dollars (des honoraires et commissions à hauteur de 2,4 millions de dollars et une provision pour bonus de rétention à hauteur de 0,5 million de dollars) et à la mise en œuvre du plan de synergies de coûts pour 4,5 millions de dollars ;

la dépréciation d’actifs non utilisés 5 à hauteur de 8,6 millions de dollars ;

à hauteur de 8,6 millions de dollars ; une série d’éléments sans incidence sur la trésorerie pour 3 millions de dollars, à savoir : une dotation aux amortissements liée aux actifs incorporels reconnus dans le cadre des acquisitions réalisées par la Société ces dernières années (Metaforic en 2014, Meontrust et SypherMedia en 2017 et Verimatrix, Inc. en 2019) pour 2,5 millions de dollars, et charges liées aux paiements fondés sur les actions à hauteur de 0,5 million de dollars. Excluant ces éléments exceptionnels, la Société aurait enregistré un résultat opérationnel ajusté de 12,7 millions de dollars, soit 24 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 2,7 millions de dollars au premier semestre 2018). Résultat financier La Société a enregistré une perte financière de 2,2 millions de dollars au premier semestre 2019, attribuable principalement aux frais financiers sur l’emprunt obligataire de 54 millions de dollars souscrit pour assurer le financement de l’acquisition de Verimatrix (emprunt obligataire in fine à échéance 2026, pour 1,8 million de dollars, et obligations convertibles à échéance 2022 pour 1 million de dollars). Résultat net consolidé Au premier semestre 2019, la Société a réalisé une perte nette consolidée (IFRS) de 6,5 millions de dollars contre un bénéfice net de 1,8 million de dollars au premier semestre 2018. Ce résultat découle de la perte opérationnelle sur les activités poursuivies de 6,0 millions de dollars, des frais financiers nets de 2,2 millions de dollars et d’un profit ponctuel sans incidence sur la trésorerie de 1,7 million de dollars sur l’activité semi-conducteurs abandonnée, en conséquence de la reprise d’une provision enregistrée en 2016 après la cession de cette activité, et qui est devenue sans objet. 3- Situation financière Au 30 juin 2019, la trésorerie consolidée de la Société s’élève à 14,1 millions de dollars, contre 47,4 millions de dollars au 31 décembre 2018. L’endettement net s’établit à 61,1 millions de dollars au 30 juin 2019, contre une trésorerie nette 32,8 millions de dollars au 31 décembre 2018. La trésorerie/dette nette est une mesure non définie par les normes IFRS. Elle se constitue de la trésorerie disponible, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme, déduction faite des découverts bancaires, des dettes financières, notamment les obligations au titre de la norme IFRS 16 portant sur les engagements relatifs aux contrats de location, les emprunts bancaires, les dettes privées, et la composante dette des obligations convertibles en actions (OCEANE) à échéance 2022 émises par la Société. L’activité opérationnelle avant variation du besoin en fonds de roulement a généré 6,4 millions de dollars de flux de trésorerie au premier semestre 2019 contre 2,1 millions de dollars au premier semestre 2018 qui excluait Verimatrix, Inc. La variation du besoin en fonds de roulement a absorbé 15,7 millions de dollars en conséquence du besoin en fonds de roulement incrémental de Verimatrix, Inc. qui a été consolidé depuis le 1er mars 2019. A la réalisation de l’acquisition de Verimatrix, Inc., la société a décaissé 129,1 millions de dollars, net de la trésorerie reprise (pour 18,8 millions de dollars). Pour financer l’acquisition de Verimatrix, la Société a utilisé 33,9 millions de dollars de sa propre trésorerie (hors les coûts relatifs à l’acquisition et à son financement), a levé 60,0 millions de dollars (52,5 millions d’euros) de capital et autres fonds propres et émis un emprunt obligataire privé de 54 millions de dollars (emprunt in fine à échéance 2026). (en milliers de dollars) S1 2019 S1 2018 Flux nets de trésorerie générés par l'activité hors variation du besoin en fonds de roulement 6,390 2,139 Flux nets de trésorerie générés (absorbés) par le besoin en fonds de roulement (15,718) 1,926 Intérêts et charge d'impôt (2,615) (444) Trésorerie nette générée par l'activité (11,943) 3,622 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (129,631) (95) Flux nets de trésorerie générés par les opérations de financement 108,251 - Variation de trésorerie nette (33,323) 3,527 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 47,381 45,874 Effets de change 41 (326) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 14,098 49,075 4- Perspectives d’activité pour 2019 Au premier semestre 2019, la Société a donné la priorité à l’intégration de Verimatrix avec la mise en place d’une nouvelle organisation effective depuis le 1er avril et un examen approfondi du plan de synergies de coûts avant sa mise à exécution. En même temps, la Société a renoué avec avec la croissance après la performance exceptionnellement faible de Verimatrix au premier trimestre. Sur la base des travaux réalisés sur le plan de synergies de coûts mis en œuvre au deuxième trimestre 2019, la Société prévoit désormais que ces synergies auraient un impact positif de 12,5 millions de dollars par an en année pleine à partir de 2020 (contre un objectif initial de 10 millions de dollars communiqué en décembre 2018) et de 7,0 millions de dollars en 2019 (contre un objectif initial de 4 millions de dollars), dont 1,5 million de dollars réalisés au premier semestre 2019 et 5,5 millions de dollars attendus au second semestre 2019. Ces synergies de coûts s’entendent nettes des charges induites par les nouveaux recrutements actuellement prévus pour 2019. Dans ce contexte, Verimatrix relève son objectif6 de marge d’EBITDA 2021 à 26,5% (contre 25% initialement) pour un objectif de chiffre d’affaires de 150 millions de dollars inchangé. Conférence téléphonique Verimatrix tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, lundi 29 juillet 2019, à 8h30 (Paris) à l’occasion de la publication de ses résultats. Elle sera accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 1 72 72 74 03 (France) ou +44 20 7194 3759 (Royaume-Uni), PIN 81002603#. La présentation sera disponible en ligne sur www.verimatrix-finance.com. La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur la page Investisseurs du site de Verimatrix à l’issue de la présentation et restera disponible pendant un an sur le site de la Société. Calendrier financier Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 : 15 octobre 2019 À propos de Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silcon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com. Informations financières complémentaires non-IFRS Certains agrégats financiers et indicateurs de performance utilisés dans le présent communiqué de presse sont présentés sur une base ajustée. Ils sont définis dans l’annexe 3 au présent communiqué de presse. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés de la Société, notamment dans le compte de résultat qui figure en annexe 2 au présent communiqué. Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Verimatrix. Bien que la Société estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de Verimatrix, ses résultats réels pouvant ainsi différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre « facteurs de risques » du rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2019 et disponible sur le site Internet de la société www.insidesecure-finance.com/ En particulier, Verimatrix a pour objectif de réaliser en 2021, en intégrant Verimatrix un chiffre d'affaires d’environ 150 millions de dollars tout en générant une marge d'EBITDA d’environ 26,5% du chiffre d’affaires (à comparer à 25% tel qu’indiqué initialement par la Société en décembre 2018). L’objectif de chiffre d’affaires s’entend à périmètre constant en intégrant uniquement Verimatrix ; il n’intègre pas d’éventuelles acquisitions ou cessions d’activités ou sociétés. L’objectif de marge d’EBITDA inclut le plein effet des 12,5 millions de dollars de synergies annuelles de coûts attendus de la combinaison d’Inside Secure et Verimatrix (à comparer à 10 millions de dollars annoncés initialement). Les objectifs de chiffre d’affaires et de charges d’exploitation du plan d’affaires reposent sur une parité euro/dollar fixe, à 1,17 dollar pour 1 euro, soit le cours retenu pour le budget opérationnel pour l’année 2019. Les objectifs présentés ci-dessus sont fondés sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société à la date de la présente de la présente communication. Ces objectifs, qui résultent des orientations stratégiques de la Société, ne constituent pas des données prévisionnelles ou des estimations de bénéfice de la Société et ne constituent pas des données prévisionnelles résultant d’un processus budgétaire. Les données et hypothèses présentées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en fonction notamment de l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel, financier ou comptable ou en fonction d’autres facteurs dont la Société n’aurait pas connaissance à la date de la présente communication. Annexe 1 – Résultats IFRS du 1er semestre 2019 Chiffre d’affaires consolidé pour le T2 2019 et le S1 2019 (en milliers de dollars) T2-2019 T2-2018 T2 2019

vs. T2 2018 S1-2019 S1-2018 S1 2019

vs. S1 2018 Business unit - Logciels 26,624 4,291 520% 38,951 8,310 369% Business unit - Silicon IP 5,856 6,279 -7% 10,375 12,376 -16% Chiffre d'affaires de l'activité stratégique 32,480 10,570 207% 49,327 20,686 138% Licences de brevets NFC 1,806 - 3,548 1,806 - Chiffre d'affaires consolidé 32,480 12,376 162% 52,874 22,492 135% Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 32,5 millions de dollars, en hausse de 162 % par rapport à 2018, principalement du fait du chiffre d’affaires incrémental issu de Verimatrix, consolidé à partir du 1er mars 2019. Pendant le trimestre, les activités historiques de Verimatrix Inc. ont généré un chiffre d’affaires de 22,1 millions de dollars, et celles d’Inside Secure 10,4 millions de dollars. Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 52,9 millions de dollars contre 22,5 millions de dollars au premier semestre 2018 grâce au revenu incrémental de 29,3 millions de dollars issu de Verimatrix, consolidé à partir du 1er mars 2019. Marge brute Au premier semestre 2019, la marge brute s’est établie à 44,5 millions de dollars contre 20,7 millions de dollars au premier semestre 2018, principalement portée par le revenu incrémental provenant de Verimatrix, consolidé à partir du 1er mars 2019. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute est passée de 92,3 % au premier semestre 2018 à 84,1 % au premier semestre 2019, principalement du fait de l’impact des marges moins élevées générées par l’activité historique de Verimatrix (typiquement 78%-80%) en comparaison de l’activité historique d’Inside Secure, en raison des services d’intégration et de support 24/7 aux clients. Charges opérationnelles Les charges opérationnelles ont progressé de 20,0 millions de dollars au premier semestre 2018 à 50,5 millions de dollars au premier semestre 2019, traduisant à la fois la consolidation des activités de Verimatrix à partir du 1er mars 2019 et les charges ponctuelles d’acquisition et de restructuration. Les charges de R&D, de Ventes et Marketing et les frais généraux se sont établies à 36,6 millions de dollars contre 19,9 millions de dollars au premier semestre 2018 avec l’intégration des activités de Verimatrix, Inc., nette des premiers effets du plan de synergies de coûts mis en œuvre au deuxième trimestre 2019, et de l’appréciation de l’USD par rapport à l’EUR, qui a réduit les charges opérationnelles supportées en EUR mais publiées en USD. Pour le premier semestre 2019, les autres produits/(charges) opérationnels, nets, consistent en une charge nette de 13,9 millions de dollars, qui s’explique principalement par les éléments exceptionnels suivants, s’élevant à 13,8 millions de dollars : 2,4 millions de dollars de charges liées à l’acquisition de Verimatrix, Inc (principalement des honoraires et commissions) ;

4,5 millions de dollars de charge de restructuration relative à la mise en œuvre du plan de synergies de coûts (principalement supportées au deuxième trimestre) ;

6,8 millions de dollars de dépréciation d’actifs inutilisés. Annexe 2 - Compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie consolidés (IFRS) Les tableaux ci-après font partie des états financiers consolidés, préparés conformément aux normes IFRS. Compte de résultat consolidé (en milliers de dollars) Exercice clos le 30 juin 2019 2018 Chiffre d'affaires 52,874 22,492 Coût des ventes (8,422 ) (1,728 ) Marge brute 44,452 20,764 Frais de recherche et développement (15,243 ) (8,968 ) Frais commerciaux et de marketing (14,903 ) (7,015 ) Frais généraux et administratifs (6,484 ) (3,902 ) Autres produits / (charges) opérationnels, nets (13,859 ) (76 ) Résultat opérationnel (6,037 ) 803 Résultat financier (2,158 ) 1,437 Résultat avant impôts (8,195 ) 2,240 Charge d'impôts sur le résultat 85 (437 ) Résultat net des activités poursuivies (i) (8,110 ) 1,803 Résultat net des activités non poursuivies (ii) 1,650 - Résultat net consolidé (i) + (ii) (6,460 ) 1,803 Bilan consolidé Actif (en milliers de dollars) 30 juin

2019 31 décembre

2018 Goodwill 125,439 29,530 Immobilisations incorporelles 25,253 5,896 Immobilisations corporelles 7,842 1,185 Autres actifs non courants 11,552 5,668 Total des actifs non courants 170,086 42,279 Stocks - 34 Clients et comptes rattachés 39,947 10,496 Autres actifs courants 15,760 4,303 Instruments financiers dérivés actifs - 28 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14,098 47,381 Total des actifs courants 69,805 62,242 Total de l'actif 239,891 104,521 Passif et capitaux propres (en milliers de dollars) 30 juin

2019 31 décembre

2018 Capital 41,166 22,504 Primes d'émission 266,927 227,758 Other reserves 15,312 13,582 Retained earnings (193,397) (196,814) Résultat (6,460) 3,418 Capitaux propres part du Groupe 123,548 70,449 Intérêts non contrôlant - - Total des capitaux propres 123,548 70,449 Instruments dérivés passifs - Part long terme 593 790 Obligations convertibles - Part long terme 14,606 14,208 Dettes financières - Part long terme 57,888 399 Autres dettes financières 2,000 2,000 Provisions pour autres passifs et charges - Part court terme 206 166 Total des passifs non courants 75,293 17,563 Instruments dérivés passifs - 14 Fournisseurs et dettes rattachées 18,592 9,003 Dettes financières - Part court terme 2,749 154 Provisions pour autres passifs - Part court terme 4,322 3,602 Produits constatés d'avance 15,386 3,737 Total des passifs courants 41,049 16,510 Total du passif 116,343 34,073 Total du passif et des capitaux propres 239,891 104,521 Tableau des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars) 30 juin

2019 30 juin

2018 Résultat net (6,460) 1,803 Elimination des éléments sans incidence de trésorerie : Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 1,931 226 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 2,719 1,415 Impairment des actifs 6,363 - Autres éléments sans impact sur la trésorerie 1,837 (1,304) Flux nets de trésorerie générés par l'activité 6,390 2,139 Variation du besoin en fonds de roulement : Stocks 34 154 Clients et comptes rattachés (11,028) 2,962 Autres créances (1,034) 264 Crédit d'impôt recherche et subventions (441) 656 Fournisseurs et dettes rattachées (2,256) (1,267) Autres dettes (993) (842) Flux nets de trésorerie générés (absorbés) par le besoin en fonds de

roulement (15,718) 1,926 Flux de trésorerie générés par l'activité (9,328) 4,065 Intérêts reçus / (payés) (1,840) (93) Impôts sur le résultat payés (775) (351) Flux nets de trésorerie générés par l'activité (11,943) 3,621 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisition de Verimatrix, net de trésorerie transférée (129,122) - Acquisitions d'immobilisations corporelles (169) (95) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (340) - Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (129,631) (95) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Produits des opérations sur le capital 57,808 - Porduits des emprunts 51,492 - Remboursement d'emprunt (57) - Remboursement des passifs de loyers (993) - Flux nets de trésorerie générés par les opérations de financement 108,250 - Variation de trésorerie nette (33,324) 3,527 Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 47,381 45,874 Effet des variations des cours de change 41 (326) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 14,098 49,075 Annexe 3 — Mesures non IFRS – Réconciliation des résultats IFRS des activités poursuivies avec les résultats ajustés Les indicateurs de performance à caractère non strictement comptables présentés dans le présent communiqué sont définis ci-dessous. Ces indicateurs ne sont pas des agrégats définis par les normes IFRS et ne constituent pas des éléments de mesure comptable de la performance financière de la Société. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés de la Société et leurs notes annexes. La Société suit ces indicateurs, car il estime qu’ils sont des mesures pertinentes de sa rentabilité opérationnelle courante et de la génération de ses flux de trésorerie opérationnels. Bien que généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le monde, ces indicateurs peuvent ne pas être strictement comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination. Le chiffre d’affaire ajusté est défini comme le chiffre d’affaires avant les ajustements non récurrents du chiffre d’affaires liés aux acquisitions ; il permet la comparabilité des chiffres d’affaires avec ceux des exercices futurs. En 2018, les activités regroupées auraient généré un chiffre d’affaires pro forma ajusté de 123,3 millions de dollars et un chiffre d’affaires pro forma de 121,1 millions de dollars, Verimatrix ayant enregistré des produits constatés d’avance pour 2,2 millions de dollars au 31 décembre 2017 qui, en application des normes IFRS, ne peuvent être reconnus l’année suivant l’acquisition. (en milliers de dollars) T1-2018 T2-2018 T3-2018 T4-2018 2018 T1-2019 T2-2019 Inside Secure 10,116 12,376 9,076 10,511 42,080 13,174 10,379 Verimatrix (ajusté) 16,620 19,418 20,106 25,087 81,232 14,288 22,952 Chiffre d'affaires pro forma ajusté (non audité) 26,736 31,794 29,183 35,599 123,311 27,462 33,331 La marge brute ajustée est définie comme la marge brute avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et cessions conduites par la société. Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et des masques achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et cessions conduites par la société. L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel ajusté avant les amortissements et dépréciations non liés aux regroupements d’entreprises. La trésorerie/(dette) nette est une mesure non définie par les normes IFRS. Elle se constitue de la trésorerie disponible, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme, déduction faite des découverts bancaires, des dettes financières, notamment les obligations au titre de la norme IFRS 16 portant sur les engagements relatifs aux contrats de location, les emprunts bancaires, les dettes privées, et la composante dette des obligations convertibles en actions (OCEANE) à échéance 2022 émises par la Société. (en milliers de dollars) 30 juin

2019 31 décembre

2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14,098 47,381 Passifs de loyers (IFRS16) (8,653 ) - Emprunt privé échéance 2026 (51,624 ) - Obligations convertibles échéance 2022 (OCEANE) (14,593 ) (14,205 ) Autre prêts (371 ) (416 ) Tréoserie/(dette) nette (61,143 ) 32,760 1 Comme si l’acquisition de Verimatrix, Inc. était intervenue le 1er janvier. 2Verimatrix emploie des indicateurs de performance à caractère non strictement comptables définis par les normes IFRS ; les définitions des mesures financières ajustées sont présentées en Annexe 3 du présent communiqué. 3 Se reporter à la section « Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle » ci-après. 4 Les comptes consolidés au 30 juin 2019 ont été revus par le conseil d’administration réuni le 26 juillet 2019 ; les procédures d’examen limité des comptes par les commissaires aux comptes sont en cours. 5 En avril 2019, les employés de Verimatrix à San Diego ont été regroupés dans un seul des deux bâtiments qu’ils occupaient auparavant. En conséquence, la Société a considéré le contrat de bail sur cet immeuble vacant comme un engagement onéreux et enregistré une charge de dépréciation sur le montant du droit d’utilisation comptabilisé au bilan en vertu de la norme IFRS 16, et correspondant au loyer cumulé dû jusqu’à l’échéance du contrat et aux aménagements et agencements intérieurs. La Société cherche néanmoins à relouer ce bâtiment. 6 Se reporter à la section « Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle » ci-après. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190728005061/fr/

© Business Wire 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:40 Le bénéfice net semestriel de Heineken en baisse AW 08:36 TAKEAWAY COM : Les livreurs de repas Just Eat et Takeaway fusionnent RE 08:33 SANOFI : objectif de BNPA relevé pour 2019 CF 08:29 CNP ASSURANCES : porté par le Brésil et l'épargne retraite au premier semestre RE 08:26 CNP Assurances gonfle ses bénéfices au 1er semestre AW 08:24 CNP ASSURANCES : enregistre une hausse de ses résultats au S1 malgré les taux bas DJ 08:20 GENFIT : La FDA et l'EMA accordent la désignation d'Orphan Drug à elafibranor pour le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) GL 08:17 SANOFI : A suivre aujourd'hui AO 08:16 SANOFI : croissance solide au deuxième trimestre 2019 AO 08:13 Le bénéfice net de Ryanair décroche au 1er trimestre AW